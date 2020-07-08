ÇAĞ-SEN ile Melman Havalı Market arasında protokol imzalandı

Melman Havalı Market Direktörlüğü ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) arasında protokol imzalandı

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi’ne ek olarak imzalanan protokol ile Melman Havalı Market çalışanlarının maaşlarına artış yapıldı. 1 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren ek protokol ile brüt maaşlara en az 100,00 (yüz) TL, en fazla 200,00 (iki yüz) TL artış getirildi.

İmza töreninde konuşan Sendika Başkanı Mehmet Davulcu, “salgını öne süren hükümetin ilk icraatı kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapmak ve hayat pahalılığı ödeneği hakkının kaldırılması oldu, yılsonu ödeneği olan 13’üncü maaşlar da iptal edildi” iddiasında bulundu.

Çağ-Sen‘in örgütlü olduğu iş yerlerinde yarıyıl için maaş düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Davulcu, işçi memnuniyetinin verimliliği artırdığı gerçeğinin işverenlerce de görülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özel işverenlerine yönelik işçilerin sendikalaşmasından korkmak bir yana teşvik bile etmelerini önerdiğini söyleyen Davulcu, özel sektör işçilerine de en kısa zamanda sendikalardan birine üye olma çağrısı yaptı.

Özellikle market pazarlama sektöründe çalışan işçilere seslenen Davulcu, “bu alanda en tecrübeli sendika” dediği Çağ-Sen’e katılmaları davetinde bulundu.