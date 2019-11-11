Cadillac’lı selamlama

Bu yıl ilk kez yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Akıncı, 15 Kasım törenlerinde Cadillac marka klasik araca binecek ve bayram kutlamasını ve halkı selamlamayı bu araç içerisinden yapacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için dün düzenlenen tören provasında ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Cumhurbaşkanının yıllardır tören başlangıcında tören alanından geçerek halkı ve askerleri selamladığı askeri aracın yerine bu kez Cadillac marka klasik araç kullanıldı. Bilindiği üzere her resmi geçit töreninde Cumhurbaşkanı, askeri aracın arkasına binerek halkı ve tören birliklerini selamlıyordu. Bu yıl ilk kez yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cuma günü yapılacak törende Cadillac marka klasik araca binecek ve bayram kutlamasını bu araç içerisinden yapacak. Akıncı’nın halkı ve askerleri selamlayacağı Cadillac marka klasik araç, dünkü provada HALKIN SESİ objektiflerine böyle görüntülendi