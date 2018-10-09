Caddem Projesi'nde ikinci etap için temeller atıldı

119 daire ve 16 dükkandan oluşan, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen yoğun talepler üzerine kısa bir sürede birinci etap satışlarını tamamlayan Caddemm, ikinci etap temellerini atarak lansman satışlarına başladı

Kuzey Kıbrıs’ın yükselen değeri Akol Group tarafından Mağusa’nın tam kalbinde olan ve yapımına başladığı günden beri yoğun ilgi gösterilen Caddemm projesi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği etkinlikle ikinci etap lansman satışlarına başladı.

Adanın ve Mağusa’nın ilk ve tek özel caddesi olacak olan Caddemm, 13.000 metrekare alan üzerine yepyeni bir yaşam konseptiyle, eşi benzeri olmayan sosyal donatılar ve ezber bozan yapısıyla çok kısa bir sürede gerçekleştirdiği birinci etap lansman satışlarını tamamladı.

119 daire ve 16 dükkandan oluşan, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen yoğun talepler üzerine kısa bir sürede birinci etap satışlarını tamamlayan Caddemm, ikinci etap temellerini atarak lansman satışlarına başladı.

Mağusa’ya yeni bir nefes olacak olan Caddeem projesinin ikinci etabı suit katlar, rezidans daireler, ticari dükkanlar, foodcourt, eğlence alanları, kapalı otopark, açık yüzme havuzu, restoranlar ve sanat merkezinden oluşacak.

Akol Group tarafından Mağusa’ya değer katacak ve nefes olacak Caddemm projesinin ikinci etabının Haziran 2019 yılında bitirilmesi hedefleniyor. (MHA)