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Büyükoğlu’nun kızının korona testi temiz çıktı

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Büyükoğlu’nun kızının korona testi temiz çıktı

İngiltere’den gelen öğrenciler arasında olan Milletvekili Hasan Büyükoğlu’nun kızı Altan Büyükoğlu dün ateşinin yükselmesi nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı. 
Altan Büyükoğlu’na yapılan ilk test sonucu negatif çıkması yüreklere su serpti.
Bu konuda paylaşım yapan Hasan Büyükoğlu şöyle yazdı:
“En kötüsü belki de bu belirtileri kilometrelerce uzakta yaşamış olsaydık herhalde biz aileler için en zoru olurdu. Bu şartlar altında çocuklarımızı İngiltere'de bırakamazdık. Şuan Dr . Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karantinasındayız.”
 

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