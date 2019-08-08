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Büyükkonuk’u yasa boğan ölüm

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Büyükkonuk'ta 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu, iş yerinin damına merdivenle çıkmaya çalışırken merdivenin kayması sonucu dört metre yükseklikten betona düşerek yaşamını yitirdi

Büyükkonuk’u yasa boğan ölüm
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Büyükkonuk'ta sakin 49 yaşındaki Mehmet Erhan Şenoğlu dün iş yerinin damına merdiven ile çıkmaya çalışırken merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayda ağır yaralanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Erhan Şenoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şenoğlu Yapı Market’in sahibi olan Erhan Şenoğlu’nun beklenmedik ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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