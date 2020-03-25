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Büyükkonuk’ta bir aylık maaşları Ayavefe ödedi

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Büyükkonuk’ta bir aylık maaşları Ayavefe ödedi

5 aydır maaş ödemeleri yapılamayan Büyükkonuk Belediyesinin çalışanlarının bir aylık maaş parasını İşadamı Yaşam Ayavefe ödedi.

Milaya Capital, Pinoroza Enterprises ve Selin Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yaşam Ayavefe tarafından bağışlanan 200 Bin TL değerindeki yardım, belediyenin 34 çalışanına eşit olarak dağıtıldı.

Belediye emekçileri Yaşam Ayavefe’ye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun belediyeyi batma noktasına getirmesinin ardından çalışanlar aylardır ödenemiyordu.

Ayavefe, belediye çalışanlarının maaşını ödemesinin yanı sıra gıda yardımında da bulundu.

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