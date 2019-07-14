Büyükkonuk'ta gözyaşları sel oldu

Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesinin fertleri bugün Büyükkonuk’ta toprağa verildi.
Büyükkonuk’taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar milletvekilleri, siyasiler, belediye başkanları, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.
Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Talip Atalay kıldırdı.
Kaplıca’da Tulumba mevkiinde Cuma günü 48 yaşındaki Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki Filiz Katırcı, 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki Mert Katırcı dalgalara kapılarak hayatlarını kaybetmişti.
12 yaşındaki Barış Katırcı’nın tedavisi ise hala devam ediyor.