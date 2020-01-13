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Büyükkonuk-Kaplıca yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine

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Büyükkonuk-Kaplıca yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine

Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu üzerinde yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması ve taş düşmesinden dolayı temizlik çalışması yapıldığından trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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