Büyükkonuk Belediyesi’nde süresiz grev

Dört aydır maaş almayan Büyükkonuk Belediyesi çalışanları süresiz grev başlattı. DEV-İŞ Başkanı Ömer Naşit, belediyenin personele 1.3 milyon TL borcu bulunduğunu açıkladı

DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası Büyükkonuk Belediyesi’nde dün süresiz greve çıktı

Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, “4 maaş geriliği olan üyelerin hakları için ne gerekirse yapılacaktır. Belediyenin geleceği nedir görmek istiyoruz ” dedi.

Naşit yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan süreçleri anlattı.

“Sendikamız 2013 yılının Aralık ayında yetkili sendika olmuştur” diyen Naşit, “Asgari Ücret ve asgari ücrete yakın maaş alan ve Kıdem Tazminatı hakkı, iş güvencesi hakkı kaldırılmış olarak bulduğumuz personelin haklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ki Uzlaştırma Kurulu yolu ile maaşları 47/2010 sayılı yasa kapsamına , kıdem tazminatı ve iş güvencesini yeniden tesis ederek Büyükkonuk Belediyesi eski Başkanı Sn. Sezai Sezen ile Toplu İş Sözleşmesi imza altına alınmıştır” dedi.



Naşit şöyle devam etti:

“Sn. Ahmet Sennaroğlu ile de 2014-2017 yıllarını kapsayan dönemlerde 47/2010 sayılı Göç Yasası dediğimiz yasa kapsamında olmayan eski personelde dahil olmak üzere yaptıkları işlere ve çalıştıkları yıllar bazında düzenlemeler yapılmıştır. Sendikamız Büyükkonuk Belediyesi gerçeklerini gözönünde bulundurarak ve yine çalışanlardan aldığı onay ile 2011 önce ve 2011 sonrası personelede 47/2010 sayılı yasa kapsamında bulunan işçi baremlerine intibak ettiğini belirtmek isterim.

2018 yılında ekonomik zorluklar baş göstermesi ile birlikte Belediye Başkanı ile görüşmeler yaşanmış ve o görüşmeler ve yine personelimizin onayı alınarak yüzde 40’lık fedakarlık içeren protokol imzalanmıştır.

Sendikamız Devrimci Genel-İş için en öncelikli hedef çalışanın refahını çalıştığı işyerinin bulunduğu ekonomik koşulları da dikkate alarak maksimum faydaya ulaşabilmektir. Büyükkonuk Belediyesinde de diğer tüm işyerlerimizde de hep bu prensibi kendimize hedef edindik. 2019 yılının ilk üç ayında gerçekleşen fedakarlık sürecinden sonra belediye yine düze çıkmamış ve bu noktada çeşitli dönemlerde personelin maaş ve diğer haklarında gecikmeler yaşanmış ve bunun sonucunda geçtiğimiz yaz aylarında 7 günlük bir grev sürecimiz daha gerçekleşmiştir.”

Belediyenin ekonomik sıkıntıya girdiği ilk günden içinde bulunulan bugüne kadar sendikanın tavrının çok net olduğunu kaydeden Naşit, sendikanın çalışandan “fedakarlık” istenen her işyerinde olduğu gibi hesapların, gelir-gider dengesinin açık bir şekilde önüne konmasını, belediyenin hesapları konusundaki iddiaların açıklığa kavuşturulması için tüm hesapların kendilerine ve/veya meclis üyelerine sunulmasını istediğini ifade etti.

Ömer Naşit, bu hesaplardan yapılacak inceleme ile belediyenin gelir-gider dengesinin kurulması için o şartlarda personelin üzerine düşen fedakarlıktan kaçınmayacağını belirttiklerini de vurguladı.



1.3 MİLYON TL BORÇ

Naşit şöyle devam etti:

“Hal böyle iken, hiçbir zaman bu taleplerimiz yerine getirilmedi. Bizlerin ötesinde aynı talepte bulunan Meclis üyeleri de bu konuda tatminkar bir cevap alamadığı için bütçeye onay vermemiş durumdadır. Belediyenin şu anda Aralık, 13. Maaş, Ocak ve Şubat maaşları geriliği vardır. Bununla birlikte Toplu İş Sözleşmesinden kaynak Bayramlık, Öğrenim Yardımı vb. sosyal haklarla birlikte şu anda personele 1.3 milyon TL civarında borç bulunmaktadır. Belediye Yönetimi 2019 yılında Nisan ayından Aralık ayına kadar itibaren çalışanların sigorta ve ihtiyat sandıklarını gerçek maaşları üzerinden değil, neredeyse asgari ücret üzerinden yapılmıştır. Bu konu tespitine mukabil sendikamız hemen gerekli devlet kurumlarına şikayette bulunmuş ve bunun tespiti ile birlikte ki “teknik hata” olarak adlandırılan bu durumun aslında bilinçli bir şekilde yapıldığını da herkesin malumunda olmuştur. Bu beyanların düzeltilmesi ile birlikte Ocak ve Şubat devlet katkıları bu farklara kesilmiş ve 2 aydır Belediyeye devlet katkısı gelmemektedir. Bu iki katkıdan yapılan kesintilerle birlikte Belediyenin bankalarda bulunan borçlarının taksitleri yatırılamamış olup önümüzdeki iki aylık devlet katkısınında banka borçlarına gidecektir. Dolayısıyla Mart ve Nisan devlet katkılarından da neredeyse belediye kasasına herhangi bir giriş olamayacaktır.

Tüm bu süreç içerisinde herhangi bir yasal dayanağı olmayan ve tek taraflı olarak yapılmak istenen işten durdurma kararı sendika ile bir protokol imzalanmış ve buna mukabil durdurma gerçekleşmiş gibi göstermeye çalışmak da Başkanın sendikamız ile iletişimini koparan örneklerden biri olmuştur. Süreç bizim haklılığımızı ortaya koymuş ve zaten durmamış olan 14 arkadaşımızda bugün işlerinin başındadırlar.

Bütçe geçer geçmez 540 bin TL gelecek söylemi yeni bir borçlanma talebinden başka bir şey değildir. Tıpkı 2019 Mart ayının maaşlarını ödemek için alınan 2019 13.Maaş devlet katkısının avans alınması gibi, 2020 13.maaş ödeneğinin avans olarak alınması ile 440 bin TL’lik gelir ile belediyenin önümüzdeki 13.Maaş ödeneğini şimdiden kullanılması istenmektedir. Burada belediyenin bütçesi geçer geçmez alacağı tek gerçekçi rakam 100 bin TL’dir. Bu rakamda 1.3 milyon tl alacağı olan personel için devede kulak demektir. “

“Kendi partililerinin bile tepki koyduğu bir durumda Sn. Başkana tavsiyemiz suçu başkasında aramaktansa kendisini sorgulamasıdır” diyen Naşit, “DEV-İŞ’in örgütlü bulunduğu 10 belediyede 6 CTP’li 2 UBP’li 2 de Bağımsız belediye başkanlarımız bulunmaktadır. Belediyelerde yaşanan genel maddi sorunlara rağmen Büyükkonuk dışında maaş geriliği olan herhangi bir belediyemiz bulunmamaktadır. Bizler yetkili sendika olarak bulunduğumuz belediyelerin başarılı olmasından ancak gurur ve onur duyarız, mutlu oluruz. Bizler için emeğin değerini savunmak ve çalışanın refahını artırmaktan başka bir siyaset yoktur.” dedi.

