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Büyükkonuk Belediyesi, Nevşehir'e bağlı Kaymaklı'ya kültür gezisi düzenledi.

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Gezi, kardeş belediye Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma’nın daveti üzerine gerçekleşti. Hizmetlerin aksamaması amacıyla iki etap şeklinde planlanan gezinin ikincisi ağustosta yapılacak. Büyükkonuk Belediye Başkanı...

Büyükkonuk Belediyesi, Nevşehir'e bağlı Kaymaklı'ya kültür gezisi düzenledi.
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Gezi, kardeş belediye Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma’nın daveti üzerine gerçekleşti.

Hizmetlerin aksamaması amacıyla iki etap şeklinde planlanan gezinin ikincisi ağustosta yapılacak.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, belediyeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.
“Farklı ülke ve bölgelerdeki yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin güçlü bir bağla pekiştirilmesi, kültürlerin kaynaşması yanı sıra Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin her platformda güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır” diyen Sennaroğlu, Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma’ya daveti için teşekkür etti.

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