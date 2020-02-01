Büyükkonuk Belediyesi iflasın eşiğinde

Büyükkonuk Belediyesi’nde baş gösteren mali çıkmaz derinleşiyor. Personel maaşları Ekim ayından beridir ödenemiyor, banka borçları ise ciddi miktarlara ulaşmış durumda. Büyükkonuk Belediye Başkanı Sennaroğlu, gelirlerin giderleri karşılamaya yetmediğini söyledi

Bir süredir Büyükkonuk Belediyesi’nde baş gösteren mali çıkmaz giderek derinleşiyor. Personel maaşları Ekim ayından beridir ödenemiyor, banka borçları ise ciddi miktarlara ulaşmış durumda. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu gelirlerin giderleri karşılamaya yetmediğini ifade etti.

Birçok noktada batma noktasına gelen ve belediyenin iyi yönetilmemesinden dolayı ortaya çıkan mali sorunlar nedeniyle Büyükkonuk Belediyesi zor durumda.

2014 yılından beridir görevde olan Ahmet Sennaroğlu, mali durumun kötüleşmesinden hem bölge haklı hem de meclis üyeleri tarafından sorumlu tutuluyor.

Ulusal Birlik Partisi Meclis üyeleri dahi artık Sennaroğlu’nun arkasında durmazken bütçenin de halen daha geçmemesi personelin maaş alamamasına neden oluyor.

Yıllık geliri 4 milyon TL civarında olan belediyenin borcunun 12 milyon TL’ye dayandığı ifade edilirken başkan Sennaroğlu bu iddiaları yalanlıyor.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMADI

Büyükkonuk Belediyesi’nde çalışan personel bu durumdan dolayı oldukça mağdur. Bu yıl için toplu iş sözleşmesinin de imzalanmadığı kaydedilirken 3 aylık ödenmeyen maaşlar ve 13. Maaş nedeniyle personel isyan noktasında.

Vezneden 2019’da toplanan kaynak 2 milyon TL civarı

Büyükkonuk Belediyesi’nin giderleri de oldukça düşük. Alınan bilgiye göre vezneden 2019 yılında elde edilen gelir sadece 2 milyon TL. Hal böyle olunca ne personel maaşı ne de yatırıma para yetişmiyor.

Edinilen bilgiye göre Brüt 7 bin 400 TL maaş alan işçinin yatırımı sosyal sigortalara 4 bin TL üzerinden yapılıyor. Bordro başka devlete ibraz edilip yatırım yapılan maaş başka oluyor. Büyük konuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu bu yanlışı kabul ederek 8 aylık bir dönemde böyle bir yanlış yaptıklarını ancak bunu daha sonra düzelttiklerini söyledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılarak gelirlerin çok azaldığı bu nedenle belediyenin mali zorluğa düştüğünü belirtti. Personel maaşlarının bütçenin geçmesinin ardından 2 aylığını ödeyeceklerini belirterek gelir gider dengesinin nasıl kurulacağı noktasında çalıştıklarını söyledi.

Sennaroğlu, personel maaşlarının artırılmasından dolayı mali durumun bozulduğunu ifade ederek sendikaya bu konunda çağrı yaptıklarını söyledi.

Sennaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden de yatırımlar noktasında kaynak gelmemesi nedeniyle yatırımların durduğunu söylendi