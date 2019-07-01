Büyükkonuk Belediyesi çalışanları 24 saatlik grevde

Başkan Ömer Naşit, Devrimci Genel İş Sendikası olarak Büyükkonuk Belediyesi’nde yönetimin olumlu adım atmaması sonucu greve çıkmaktan başka çare kalmadığını, ilk adım olarak 24 saatlik grev ilan ettiklerini açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’e bağlı, Devrimci Genel İş, maaş ve ödeme sıkıntılarından dolayı Büyükkonuk Belediyesi’nde 24 saatlik grev ilan ettiğini duyurdu.

Başkan Ömer Naşit, Devrimci Genel İş Sendikası olarak Büyükkonuk Belediyesi’nde yönetimin olumlu adım atmaması sonucu greve çıkmaktan başka çare kalmadığını, ilk adım olarak 24 saatlik grev ilan ettiklerini açıkladı.

Ağustos ayından beri devam eden maaş ve diğer haklardaki ödeme sıkıntılarından bahseden Naşit, belediyenin mali sorunlarının giderilmesi ve düze çıkabilmesi adına sendika ve belediye arasında Aralık 2018’de protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokolle birlikte Ocak, Şubat ve Mart ayı maaşlarında tüm personelden yüzde 40 kesinti gerçekleştiğini, fakat gelinen noktada bugün itibarıyla personelin belediyeden, Mayıs ayı maaşı, 1 Mayıs ve Bayramlık ödeneği, 2018 yılı Ocak, Şubat aylarına ait hayat pahalılığı farkları, 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ayı hayat pahalılığı farkları, 2017 ve 2018 yılı eğitim yardımları alacağı bulunduğunu kaydetti.

Cuma gününe kadar ödenmesi gereken Haziran maaşlarının da belediye çalışanlarının alacaklı hanesine yazılacağını ifade eden Naşit, belediyede yönetime karşı bir güven bunalımı olduğunu da savundu.

Naşit, “İşbu alacak ve sorunları çözmek üzere gösterilen gayret ve görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu noktadan hareketle belediye personeli haklarını alana dek sendikamız eylem ve grev sürecine devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarım. İlk adım olarak 24 saatlik grev ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.