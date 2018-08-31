“Büyük kaos yaşanacak”

Hayvan üreticileri sokağa iniyor. Tarım Bakanlığı’nın hayvancıyı batırdığını belirten üreticiler, 5 Eylül'de eyleme gidecek. Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Naimoğulları, ülkede büyük kaos yaşanacağına dikkat çekti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 5 Eylül'de eyleme gidileceğini açıkladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği dün saat 12:00’de birlik binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları yaptığı açıklamada Tarım Bakanlığı’nın hayvancıyı batırdığını iddia etti.

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu iddia etti.Aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat dikkate almadığını savunan Naimoğulları, hayvancıların 5 Eylül Çarşamba günü eyleme gideceğini açıkladı.

Naimoğulları, daha öncede taleplerini dile getirdiklerini fakat Tarım Bakanlığı’nda bu işin içerisinde olan Müsteşar ve müdürleri hesap yapamamakla suçladı.

Naimoğulları şöyle dedi:

“Arpanın fiyatını tüm zamlara rağmen 0,77 kuruştan 1,77 kuruşa çıkarıyorlar. Hayvancı ayda 10 bin ton arpa kullanıyor ve bu da demektir ki 10 milyon TL hayvancıya darbe vuruluyor. Yılda 34 milyon TL Doğrudan Gelir Desteği’ni de kaldırıyorlar ve ayda 3 milyon TL hayvancıdan kesiyorlar. Yani 13 milyon TL’yi hayvancıdan kesiyorlar. Hayvancıya sütün %80’ini 2,52 TL’ye çıkarıyorlar. İmalatçıya 1,89 TL’ye satıyorlar yani hayvancıya 0,60 krş destek vererek, ki bugün günlük süt üretimi günlük 80 tonlardayken, günde 180 TL, ayda 5 milyon 400 bin TL destek veriyorlar.

Yani süt artışından dolayı hayvancı 5 milyon 400 bin TL destek alıyorlar. Hayvancıdan 13 milyon alırken 5 milyon 400 bin TL süt ürünlerine veriyorlar. Tarım Bakanlığı herhalde Hayvancıların hesap bilmediğini düşünüyor.”

ŞAHALİ’Yİ DEFALARCA UYARDIK

Naimoğlulları, Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediği söyledi.

Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaos ortamı yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirtti.

Şahali’nin hayvancının yanında olmadığını savunan Naimoğlulları, Şahali’yi hayvancıyı batırmakla suçladı.

Ülkede büyük kaos yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının hayvanlarını satmak zorunda kalacağını ve üreticinin ayakta kalamayacağını söyledi.

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu ifade etti.

Naimoğulları konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Kaba yem bulamayan hayvancı arpa ile geçinmeye çalışır. Kaba ot biçilmeye başladığı zaman Şahali’ye yem bitkisine destek verilmesi için uyarı yaptık.

Bu ülkede kaba ot eksikliği olacağını belirttik fakat Sayın Şahali ‘’biz para veremeyiz’’ dedi.

Bakan bizim hiçbir uyarımıza kulak asmadı. 3 ay boyunca bakana ihaleye çıkmasını ve balayı ucuz fiyattan almamız gerektiğini söyledik. Fakat yine bakan bizi dinlemedi ve bugün döviz patladı. 0,82 krş bala getiriliyor.Bakan da bize ‘’alın destek bulursam size sonra veririm’’ diyor. Böyle birşey olamaz.

Yemin tonu 2500 TL olacak ve 1 lt süt de 2,5 TL öngörülmektedir. Yani bir lt süt satarak 1 kg yem alamayacaksınız. Üretici hiçbir giderini karşılayamayacak.

Müsteşar ve müdürler hesap kitap yaparken maliyenin parası olmadığını ve bu para ile bu işlerin dönmeyeceği mazeretini dile getiriyor.

Naimoğulları aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat bakanın bunları dikkate almadığını söyledi. Naimoğulları, 5000 üyesi olduğunu ve bu birliğin yansımasının 50 bin kişi olduğunu hatırlattı.

Naimoğlulları bu sektördeki üreticilerin sokağa inmezler ve sessiz kalırlarsa biteceklerini ve yok olacaklarını söyledi.

5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağıran Naimoğulları, “bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak” dedi. Naimoğulları, bu ülkenin can damarı olan hayvancılık sektörünün can damarının kesildiğini ifade ederek, ince hesaplarla tarımın yönetilmediğine dikkati çekti.

Hayvan üreticilerinin talepleri

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan taleplerini şöyle açıkladı:

Talepler;

1- Acilen 15 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yeni çiğ süt fiyatlarını belirleyelim. Bu konuda bizim maliyet çalışmamız sonucu fiyatlar aşağıdaki gibidir.

Koyun sütü ; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 3.61 4.50

Buzlıkta = 3.83 4.70

Soğuk = 4.04 5.20

Keçi sütü; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık= 2.55 3.30

Buzlukta = 2.83 3.50

Soğuk = 3.01 3.70

İnek sütü ; (Destekli)

Eski Talep edilen

Açık =1.73 (26 krş destek) 2.40

Buzlukta =1.84 (30 krş destek) 2.55

Soğuk =1.91 (30 krş destek) 2.70

Taban fiyatları; (inek sütünde)

Eski ; (sütek pirimi) Talep edilen

Açık ; 1.47 +7 2.14

Buzlukta ; 1.54 + 7 2.25

Soğuk ; 1.61 + 7 2.40

Olarak Hayvancılar Birliği maliyet hesaplaması belirlemiştir.

2- Arpa fiyatlarının desteklenerek 0,78 krş/kg dan verilmeye devam edilmesi bizim böyle bir kriz döneminde taleplerimizden olmazsa olmazımızdır. Asla arpa zammı konusu pazarlık dahi edemeyiz. Bu ülkedeki tüm hayvancının bizden talebidir, talepleridir.

3- Kaba ot konusunda bizim tahminlerimize ve hesaplamalarımıza göre önümüzdeki 8 aylık süre için minimum 30 bin ton balyanın ithal olarak getirilip desteklenmesi gerekmektedir. Balya konusunda karar verme aşamasının geç kalınmış olduğunu ve sıkıntı yaşayacağımızı görmekteyiz . Ümit ederiz ülkedeki hayvancıyı balasız bırakmazsınız.

4- Küçükbaş hayvancımıza hayvan başı verilen 100 tl yıllık D.G.D gelir destegi rakamının acilen yıllık 160 tl ye çıkarılması ve bekletilmeden verilecek olan destek yemlik arpa olarak üreticiye verilmelidir. Yoksa hayvanlar açlıktan ölmeye başlayacaktır.

Küçükbaş hayvancımız hayvanlarını hem kuraklıktan dolayı , hemde meralarda otlak kalmamasından dolayı ağıllara kapamak zorunda kalmıştır. Mutlak süretle 2017-2018 yılı için ve üreticinin ayakta kalabilmesinin ön koşulu hibe desteklerini artırmaktır. Bu konuda belli bir kaynak oluşturarak veya maliyeden talep ederek üreticiye yem desteği sağlamak zorundayız. Ciddi sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde ümit ederiz ki sağduyulu davranarak akılcı ve mantıklı çözüm yolları bularak bu dönemide atlatacağız.

Tarımı yönetirken alacağınız her kararın olumlu ve olumsuz yansımalarını ve üretici psikolojisinden anlamanız gerekir. Bu sektör alınacak her olumsuz kararda zincirleme iflasa doğru gider.

Bu görüşmelerin 15 Ağustos öncesi tamamlanması mutlak suretle gereklidir. Üreticinin tahammül edecek ne zamanı nede dayanacak gücü kalmıştır.”