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Büyük ikramiyeyi kazanan Deveciler ikramiyesini aldı

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Büyük ikramiyeyi kazanan Deveciler ikramiyesini aldı
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KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat Çekilişi’nde “47538” numaralı bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi belli oldu.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, “47538” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyenin, KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi sorumlusu Tigin Kişmir tarafından, talihli Muazzez Deveciler’e teslim edildiği kaydedildi.

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