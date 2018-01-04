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Büyük ikramiyenin Kıbrıs talihlisi ikramiyesini aldı

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Büyük ikramiyenin Kıbrıs talihlisi ikramiyesini aldı
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Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti. KASİNODA KURPİYER OLARAK ÇALIŞIYOR 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi. KKTC’de gazetecilik yapan Sefa Karahasan‘ın attığı twite göre, Merit’teki işinden ayrılan Öztürk, Ankara’ya gidip ikramiyesini aldı.
 Sedat Günay Öztürk’ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

 

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