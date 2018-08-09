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Büyük ikramiye satılmayan bilete çıktı

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Devlet Piyangosu’nun dün akşam gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiye satılmayan “72373” numaralı bilete isabet etti ve devretti.

Büyük ikramiye satılmayan bilete çıktı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye ise 724.100 TL olacak.
Biletler 15 TL’den bugün satışa sunuluyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

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