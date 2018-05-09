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Büyük İkramiye Girne’de satıldı

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Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.

Büyük İkramiye Girne’de satıldı
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8 Mayıs 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye "68922" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 600.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan "68922" numaralı bilete isabet etti.

18 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak.Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (9 Mayıs 2018) itibaren satışa sunulacak.

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