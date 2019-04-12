Büyük ikramiye 900 bin TL oldu

18 Nisan’da çekilecek Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 900 bin TL oldu

Devlet piyangosunun son çekilişinde büyük ikramiye devretti; 18 Nisan’da çekilecek Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 900 bin TL oldu.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan Devlet Piyangosu çekilişinin büyük ikramiyesi satılmayan bilete isabet etmişti.

Devlet Piyangosu çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından büyük ikramiye 900 bin TL olarak belirlendi.

18 Nisan’daki çekilişte 900 bin TL’lik büyük ikramiye satılan biletlere çıkana kadar çekiliş yapılacak.

Açıklamada, bilet fiyatı 20 TL olan Devlet Piyangosu için ‘geç kalınmadan biletinizi alın’ çağrısında bulunuldu.

