CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, “Hükümetin söylemleri ile eylemlerinin tutarlı olmadığını” söyledi.

Hükümetin son açıkladığı ekonomik paketi eleştiren Erhürman, “Hangi yatırım ya da harcamanın kaynağı nedir bu pakette gösterilmiyor, bilinmiyor, anlaşılmıyor” dedi.

“Hükümetin adaletsiz düzenlemeleri nedeniyle binlerce insan desteğin dışında kalıyor” diyen Erhürman, “Bu işsizlik demektir, esnafın iflası demektir” şeklinde konuştu.

Erhürman “Büyük bir yıkım yarattınız. Bu ekonomik paket yarattığınız ekonomik yıkımı tamir etmeye yetmez. Ekonomi yönetiminde de sağlık yönetiminde de hatada ısrar ediyorsunuz” diye konuştu.

“İkinci paket çıkmış olmasına rağmen Ekonomik Kurul ortada yoktur” diyen Erhürman, Meclis’in de tatile gireceğini anımsattı, “Bir ekonomik kurulun oluşması en iyi ihtimalle kasım ya da aralıktır. Bu hükümet sürekli bizi aralık ayına erteliyor” diye tepkisini ortaya koydu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik paketle ilgili yaptığı güncel konuşmada, şikayet etmeyi bırakıp icraat yapıp, hep beraber toplumun ihtiyaçlarının karşılanması önerilerinin bugüne kadar hep reddedildiğini belirtti.

Eldeki sınırlı kaynakların tüketilmesiyle elde hiçbir şeyin kalmayacağını bugüne kadar dile getirdiklerini ifade eden Erhürman, ekonomik harcama planı görmek istediklerini, ancak hazırlanan paketlerin bugüne kadar kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokol konusunda eleştirilerde bulunan Erhürman, protokol topluma açıklanıyorsa bunun kaynakları ile birlikte açıklanması gerektiğini, rakamların birbirini tutmadığını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Pakette siz kaynakları gösterme yükümlülüğünde değil misiniz” diye sorarak, bu konuda hükümetin şeffaf olacağını söylemesine rağmen kaynağın nereden bulunacağını açıklamadığını ifade etti.

Piyasada olan 385 milyonu vermeyi düşünüp, piyasadan alacakların ertelemesinin düşünülmediğini, ancak aylardır işsiz olan insanların yükümlülüklerini yerine nasıl getireceğini soran Erhürman, piyasanın öngörülebilirlik üzerinden çalıştığını kaydetti.

1,500 TL maaş desteği ödemeleri konusunda piyasaya verilen taahhütlerin gerçekleştirilmediğini dile getiren Erhürman, işçinin sigorta priminin desteklenmesi için işverenin Ocak 2020’ye kadarki borçlarının ödemesi şartını eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bunun işverenin yaptığı bir şey için işçiyi cezalandırmak anlamına geldiğini anlattı.

Bu dönemin olağandışı bir dönem olduğunu söyleyen Erhürman, yapılan hataların işsizlik ve kepenk indirmelere yol açacağını söyledi.

Elektrik teşvikinin 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarırken yapılan hesabın ne olduğunu soran Erhürman’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy yerinden cevap verdi.

Tufan Erhürman, ekonominin bir kriz merkezinden yönetilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Güneye açılan kapılar konusunun ekonomi boyutu da olduğunu söyleyen Erhürman, kapıların açılması konusunda Kuzey ve Güney arasındaki uyumsuzluk olduğunu anlattı.

Erhürman hangi kapının nasıl açılacağının neye göre belirlendiğini de sordu.

Pandemi hastanesinin sadece tabelayla olmayacağını içindeki donanımın buna uygun olması gerektiğini dile getiren Erhürman, dertlerinin adı pandemi hastanesi olan bir hastane değil, vakalar gelirse bir hastanenin tamamen bu iş için ayrılması olduğunu kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin “karar alamama” durumu nedeniyle ekonominin çok büyük zarara uğradığını kaydetti.

Pandemi hastanesi açılmaması nedeniyle uçuşların açılması konusunda da sıkıntılı bir durumun ortaya çıktığını anlatan Erhürman, bunun yarattığı ekonomik kaybın da topluma açıklamasını talep etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklanan ekonomik paketin yaratılan ekonomik yıkımı karşılayabilecek noktada olmadığını kaydetti, bu paketin kaynağının ne olduğunun açıklanmasını istedi.