Bütün yasalar yarım kaldı

Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Özant, Hükümetlerin kısa ömürlü olması nedeniyle başlatılan bütün yasalar, projeler, oluşturulan kurulların çalışmalarının yarım kaldığını ve bunun ülke için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi’nde yer alan basın toplantısında, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, ağız ve diş sağlığının bozulması ve bir enfeksiyon odağı hâline gelmesinin sadece ağzı değil tüm vücudu etkileyeceğini ve birçok sistemik rahatsızlıklara da sebep olacağına işaret ederek, toplum olarak kaliteli bir yaşam için mutlaka ağız ve diş sağlığına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Özant, “Daha sağlıklı nesiller için çocuklarımızı ve gençlerimizi eğiterek, onlara sosyal sorumluluk anlayışı içinde olumlu örnek olmamız hem meslek örgütü olarak bizlerin, hem de aileler olarak sizlerin en önemli görevlerimizdendir” dedi.

Tüm diş hekimlerinin “Diş Hekimliği Gününü” kutlayan Özant, Türkiye’de ilk diş hekimliği okulunun kuruluşu nedeniyle kutlanan 22 Kasım’ın önceleri Diş hekimliği günü olarak, 1996 yılından bu yana ise her yıl 22 Kasım’ı içine alan ve bir takım etkinliklerin yapıldığı Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığına işaret etti.

Hükümetlerin kısa ömürlü olması nedeniyle başlatılan bütün yasalar, projeler, oluşturulan kurulların çalışmalarının yarım kaldığını söyleyen Özant, bunun ülke için her açıdan büyük bir kayıp olduğunu, insanların daha sağlıklı, huzurlu, güvenli ve mutlu bir ülkede yaşam imkanlarına sahip olma haklarının geciktirilmesi, bir bakıma gasp olduğunu savundu.

Özant, diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak adına Colgate sponsorluğunda bu yıl 10. düzenlenecek geleneksel ortaokullar arası afiş yarışmasının duyurularının okullarda yapıldığını, yeni bir kamu spotunun yayına gireceğini belirtti.

Ahmet Özant, Koruyucu Hekimlik Kurulu’nun bir adım atarak başlattığı diş taramaları sonunda nelerin yapıldığı veya yapılacağı ile ilgili net bir bilgileri olmadığını ve bu konuda bilgi almak istediklerini aktardı.

Yeni hastane konusunda da bilgi istediklerini söyleyen Özant, Sağlık Yasası, Teşkilat Yasası hakkında da bilgi istediklerini kaydetti.

25 yıldır ilk atandığı III. Derecede görev yapan 2 hekim arkadaşının 5 yıldır bekleyen terfilerin ne zaman yapılacağı ve neden durdurulduğu konusunda açıklama beklediklerini belirten Özant, “Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarımızda verilen diş hekimliği hizmetlerinin hem yaygınlaştırılması, hem de kalitesinin iyileştirilmesi şarttır. Hala diş hekimi olmayan sağlık ocakları ve diş ünitesi olmayan sağlık ocakları mevcut” dedi.

Ülkedeki diş hekimi sayısı ve fakülteler konusunda da değerlendirmeler yaparak, eleştirilerde bulunan Özant, Tabipleri Odası’nın bugün 250 üyesi bulunduğunu ve bugün ülkede 7 adet Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim verdiğini söyledi.

“DİŞ HEKİMLİĞİNİN, İHTİYAÇ MESLEK GURUBUNDAN ÇIKARTILMASI VE KONTENJANLARIN KISITLANMASI LAZIM”

Dr. Ahmet Özant şöyle devam etti:

“Fakülteler sadece yurt dışından öğrenci alıp, mezunlar bu ülkede kalmayacaklarsa sorun yok ancak her açılan fakülte kendi sınavını yaparak, kendi kontenjanlarını belirleyerek hem yurt dışından, hem de KKTC vatandaşı öğrenci almaktadır. Alırken ciddi bir sınavın yapılması şart. Merkezi sınav yapılması konuşuluyor ama hiçbir üniversite adım atmıyor. Eğitim Bakanlığı ise lise mezuniyet notlarına göre her bölüm için bir not sınırı koymaktan bahsediyor. Umarız Eğitim Bakanlığı bu kararı alır ve uygulamaya başlarlar. Öğrenci sayısının ülke nüfusuna ve ihtiyaca göre belirlenmesinin şart olduğunu ve kontenjan belirlerken meslek örgütlerle işbirliği yapılması gerektiğini hep söyledik.”

5 yıl sonra bu günkü kontenjanlarla üye sayılarının 450 civarında olacağını ifade eden Özant, “Bu durumda yüz bin kişiye 100 diş hekimi ile rekor kırarız. Eğitim Bakanlığımıza çağrımız artık Diş Hekimliğini ihtiyaç meslek gurubundan çıkarması ve kontenjanların kısıtlanmasıdır” dedi.

Nüfusun, bu kadar öğrencinin yeterli pratik yapabilmesine ve becerilerini geliştirmesine imkan vermediğini vurgulayan Ahmet Özant, mevcut fakültelerde okuyan KKTC vatandaşı gençlerin sayısının da 100’ün çok üzerinde olduğunu, bu rakama yurtdışında okuyanlar da ilave edilirse, her yıl mezun olacak genç diş hekimlerinin küçük ülkede geleceklerinin pek parlak olmayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yönetimi olarak özellikle yasa dışı, diplomasız kişilerin kendini doktor gibi tanıtıp, inanların sağlığıyla oynayan teknisyenlere göz yummayacaklarını ifade eden Dr. Ahmet Özant, “Ayrıca ülkemizde odamıza üye olmadan, yasadışı dişi hekimlik yapan kişilerin de peşinde olacağımızı buradan duyurmak isterim” dedi.