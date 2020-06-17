"Bütün barikatlar aynı anda açılmamalı”

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Karayannis “Bütün barikatlar aynı anda açılamaz. Bazıları açılmalı ve bir 15 gün gözlemlenmeli, ondan sonra ilerlemeliyiz" dedi

Alithia Gazetesi “Petros Karayannis: Türkiye Konusunda Özellikle Dikkatli Olmalıyız” başlıklı haberinde Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Danışma Kurulu üyesi Lefkoşa (Rum) Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Biyoloji öğretim görevlisi Petros Karayannis, KKTC’nin ziyaretçi kabul edeceği ülkelerin yeni tip koronavirüs salgını açısından “tehlikeli” buldukları ülkelerden olup olmadığı konusunda özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, KKTC’nin 1 Temmuz itibarıyla uçuş kabul edeceği ilk kategorideki ülkeler arasında olduğunun hatırlatılması üzerine özetle şunları söyledi:

“Biz çok endişeleniriz ve onlara söyleyeceğiz. Bizim kategorilerimizle karşılaştırma yapılacak. Ziyaretçi kabul edilecek ülkelerin, tehlikeli gördüğümüz ülkelerden mi olduğu konusunda çok dikkatli olmalıyız. Örneğin, birinci kategoriye göstergesi 1’in üzerinde ve bulaşma riski olan ülkeleri koydularsa kendilerine ‘bundan endişe duymuyorsunuz da bizim 1’in altındaki ülkelerin yer aldığı bizim kategorimizden mi endişe ediyorsunuz?’ diyeceğiz.”

Karayannis, KKTC’den Rum tarafına geçmek isteyecek ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs testinin negatif olduğunu belgelemeleri ve karantinaya girmelerinin dışında, hangi havaalanlarını kullanarak hangi ülkeleri ziyaret ettiklerine dair bir form doldurmalarını isteyeceklerini de kaydetti, şunları da söyledi:

“Bütün barikatlar aynı anda açılamaz. Bazıları açılmalı ve bir 15 gün gözlemlenmeli, ondan sonra ilerlemeliyiz. Ancak bu karar siyasi düzeyde alınacak. Kıbrıs Türk tarafı, bizim yaptığımız gibi, işgal bölgelerindeki epidemiyolojik görüntü analizi sunmadı.”

