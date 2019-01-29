"Bütçedeki daralmayı kaynakları verimli kullanarak aşmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, “Tarımdaki bütçe artmadı ama kaynakları verimli kullanarak yaşanacak sorunları aşmayı hedefliyoruz” dedi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımdaki bütçenin artmadığını ancak kaynakları verimli kullanarak yaşanacak sorunları aşmayı hedeflediklerini kaydederek, “Kendi kendimize yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir maliye politikası oluşturup bütçeyi yeniden yapılandırmak zorundayız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC bakanları ve bakanlıkları arasında en ufak bir sıkıntı olmadığını, ortak birçok proje yürütüldüğünü söyleyen Şahali, “Türkiye’den para gelmediği koşullarda dahi ülkedeki sistemi sürdürmeyi başardık. Kaynak akışı olmadığı halde yarım kalan yatırımları tamamladık. Türkiye’deki sistemin yerine oturmasıyla 2019 daha rahat bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) köy ziyaretlerini sürdürüyor. Partiden verilen bilgiye göre, Mağusa İlçesi Çayönü’nde halkı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile milletvekili Salahi Şahiner bilgi verdikleri vatandaşların sorularını da yanıtladı. Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

“TEK PARÇA HALİNDE HAREKET EDİYORUZ”

Tarım Bakanı Şahali, hükümetin çok yakında bir yıllık görev süresini dolduracağını, önceki hükümetlere kıyasla bu hükümetin dörtlü koalisyon olmasına rağmen tek parça halinde hareket ettiğini söyledi.

KKTC yurttaşlarının hak ettiği hizmeti vermek için çalıştıklarını da ifade eden Şahali, yasaların eşit şekilde uygulanması ve devleti yurttaşına hizmet verecek mali imkana kavuşturma konusunda üzerlerine düşen görevin bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Şahali, “Kendi kendimize yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir maliye politikası oluşturup bütçeyi yeniden yapılandırmak zorundayız” dedi.

“GİRDİLER NEREDEYSE İKİYE KATLANDI, ÜRETİM O ORANDA ARTMADI”

2018’in Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle zor geçtiğini, girdilerin neredeyse ikiye katlandığını ancak üretimin o oranda artmadığını belirten Tarım Bakanı, hükümetin enflasyona karşı halkı korumak adına attığı adımları aktardı.

Şahali, geçmişte yapılan yolsuzluk işlerinin üzerine gideceklerinin sözünü verdiklerini anımsatarak, kimsenin yasaların üstünde olmadığını vurguladı. Şahali, halkın olan kamu kaynaklarını sömürenlerin, yolsuzluklara karışanların, kim olursa olsun, hakkında işlem başlatıldığını, bu konuların da sonuna kadar üzerine gidileceğini kaydetti.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE SORUN YOK”

Türkiye ile ilişkilerin son derece iyi olduğunu ancak sistem değişikliği nedeniyle Türkiye’den mali kaynak akışının beklendiği gibi gerçekleşmediğini belirten Şahali, sorunun artık ortadan kalktığını ifade etti.

İki ülkedeki bakanlar ve bakanlıklar arasında en ufak bir sıkıntı olmadığını, ortak birçok proje yürütüldüğünü söyleyen Şahali, “Türkiye’den para gelmediği koşullarda dahi ülkedeki sistemi sürdürmeyi başardık” dedi.

Şahali, kaynak akışı olmadığı halde yarım kalan yatırımları tamamladıklarını da ifade ederek, Türkiye’deki sistemin yerine oturmasıyla 2019’un daha rahat bir yıl olacağını söyledi.

Tarım Bakanı Şahali, tarım alanında bütçenin artmaması nedeniyle bu alanda zorluk yaşanacağını da belirterek, bütçedeki daralmayı kaynakları verimli kullanarak aşmayı ümit ettiklerini dile getirdi.