Bütçe açığı düşürüldü

Geçen yıl bütçenin 1,3 milyar TL açıkla sunulduğunu anımsatan Başbakan Tatar, hükümetin çalışmaları sonucu açığın 2020 bütçesinde 350-400 milyon TL’lere düşürüldüğünü söyledi

Başbakan Ersin Tatar, geçen yıl bütçenin 1,3 milyar TL açıkla sunulduğunu anımsatarak, hükümetin çalışmaları sonucu açığın 2020 bütçesinde 350-400 milyon TL’lere düşürüldüğünü kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri belde bilgilendirme ve istişare toplantılarına önceki gün Güzelyurt’la devam etti.

Güzelyurt AKM’de gerçekleşen, hükümet icraatlarının ve gelecek projelerinin aktarıldığı toplantıda bölge halkının görüş ve önerileri de alındı.

Toplantının açılışında konuşan Başbakan Ersin Tatar, bölge halkını dinlemek, meselelerin çözümü için halkla değerlendirmelerde bulunmak için bu toplantıyı gerçekleştiğini kaydetti.

TC silahlı kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekâtına değinen Tatar harekâtın nedeninin Türkiye’nin güvenliği ve bölgedeki istikrar olduğunu anlattı.

“Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye’nin Mehmetçiğine, Silahlı Kuvvetlerine Türk ordusuna başarılar diliyorum” diyen Tatar Harekâtın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tatar, “Bazı makamlar ve bazı siyasi kurumlardan hiçbir ses çıkmamıştır, ama UBP-HP hükümeti, hem ben, hem Kudret Beyin açıklamaları olmuştur. Biz bu anlamda her daim bu meselelerde Türkiye’nin yanındayız tüm kalbimizle onlar için dua etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin 4 aydır icraat gerçekleştirmek adına ciddi gayret gösterdiğini anlatan Tatar, bir takım sıkıntıların aşıldığını, uzun zamandır imzalanmayan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalandığını anlattı.

Tatar, 2019 yılı kısa vadeli kaynak akışı için gerekli protokolün imzalandığını ve bu sayede birçok icraat gerçekleştirdiğini kaydetti.

“BÜTÇE AÇIĞI DÜŞÜRÜLDÜ”

Geçen yıl bütçenin 1,3 milyar TL açıkla sunulduğunu anımsatan Tatar, hükümetin çalışmaları sonucu açığın 2020 bütçesinde 350-400 milyon TL’lere düşürüldüğünü kaydetti.

2021-22’lerde denk bütçeye ulaşılabilmesi için heyetlerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Tatar, ekonominin büyümesi için çalıştıklarını anlattı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar hükümetin kurulmasıyla bu konuda bir duruş ortaya çıktığını belirtti.