Burcu: Akıncı'nın basın mensupları arasında ayrımcılık yapmasının söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın mensupları arasında ayrımcılık yapmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Burcu, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın mensupları arasında ayrımcılık yapmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Burcu, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 5 Ağustos Çarşamba günü basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kahvaltılı sohbet toplantısına, davetli sayısı sınırlı tutularak, yalnızca yazılı ve görsel basının direktörleri ve genel yayın yönetmenlerinin davet edildiğini belirtti.

“Basın mensuplarının tümünün böylesi bir toplantıya davet edilmesi hem mekân hem de toplantının planlanan formatı bakımından mümkün değildi” diyen Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önümüzdeki süreçte basınla sık sık ve değişik platformlarda bir araya gelmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, bilindiği üzere 5 Ağustos Çarşamba tarihinde basın mensuplarıyla kahvaltılı bir sohbet toplantısı gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıya katılacak olanlar kurumsal çerçevede değerlendirilmiş, bu bağlamda davetli sayısı sınırlı tutularak yalnızca yazılı ve görsel basınımızın direktörleri ve genel yayın yönetmenleri davet edilmiştir.

Davet sahipleri ya bizzat kendileri katılmışlar, ya da kurumlarını temsilen kendilerinin görevlendirdikleri kişiler söz konusu toplantıda hazır bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın basın mensupları arasında ayrımcılık yapması söz konusu değildir.

Basın mensuplarının tümünün böylesi bir toplantıya davet edilmesi hem mekân hem de toplantının planlanan formatı bakımından mümkün değildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreçte basınımızla sık sık ve değişik platformlarda bir araya gelmeye devam edecektir.”