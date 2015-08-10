Burcu: '25 Ağustos'ta mülkiyet görüşmelerine başlanacak'

Kıbrıs müzakerelerine 15 gün ara verildi ama, taraflar kendi içlerinde çalışmalara devam ediyor. Müzakereciler 25 Ağustos’ta yeniden buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmecilerin 1 Eylül’deki liderler zirvesinden önce 25, 26, 27, 28 , 31 Ağustos tarihlerinde toplam 5 gün bir araya geleceklerini ve ana başlığın Mülkiyet olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu BRT’ye Mülkiyetle ilgili değerlendirmede bulundu. Burcu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin iki başkan adına yaptığı açıklamada çözümden sonra kurulacak olan mülkiyet komisyonunun Türk ve Rum üyelerin eşit sayıda olacağını belirtti.



Burcu, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Eide’nin yapmış olduğu açıklamadan da anlaşılacağı gibi hem mülkün eski sahipleri hem de bugünkü kullanıcıları bu komisyona müracaat edebileceklerdir. Rum Hükümet Sözcüsünün ilk müracaat hakkı kimdedir bu da anlaşılmadı dediği nokta bu çerçevede değerlendirilmelidir. Çünkü her ikisinin de farklı zamanlarda veya aynı zamanda hakları için mülkiyet komisyonuna başvurma fırsatları vardır. Daha öncede açıklandığı gibi mülkiyet komisyonu henüz daha karara varılamayan ve varılacak olan kriterler esası çerçevesinde iade, tazminat veya takas yöntemleriyle müracaatların taleplerini karşılamaya çalışacak. Burada bir hususunun altını çizmek isterim mülkiyet konusunda bir mal üzerinde 2 farklı kişinin hak iddia ediyor oluşu birisinin kazandığı diğerinin kaybetmesi anlamını taşımaz. Mülkiyet komisyonunun görevi hem eski sahiplerinin hem de bugünkü kullanıcılarının hak edişlerini uygun yöntemlerle karşılamaktır. Her ikisi de aynı anda bu komisyondan istifade edip haklarını elde edebileceklerdir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmecilerin 1 Eylül’deki liderler zirvesinden önce 25, 26, 27, 28 ve 31 Ağustos tarihlerinde toplam 5 gün bir araya geleceklerini belirtti.

Burcu, “Müzakerecilerinin 5 günlük çalışmaların sonucunda ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak liderler zirvesinin gündemi kesinlik kazanacak. Mülkiyet başta olmak üzere diğer başlıklar üstünden de zaman ve fırsat kalırsa yürütülmeye çalışacak” dedi.

Barış Burcu, Toprak konusunun, köy isimlerinin, yüzdelikler haritaları ile garanti anlaşmalarının görüşmelerin son sahasında ele alınacağını yineledi.