“Bunun için mi çalıştınız?”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Hükümetin koyduğu 23 maddeye baktığında bunun için yapılan çalışmaya değer miydi diye düşündüğünü ifade etti

Meclis’te konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, konuşmaları hayretler içerisinde dinlediğini söyledi.

Hükümetin ortaya koyduğu 23 maddeye baktığında bunun için yapılan çalışmaya değer miydi diye düşündüğünü dile getiren Arıklı, önerileri pansuman tedbirler olarak tanımladı.

Hükümetin bir şeyler yapıyor gibi görünmek için bu maddeleri hazırlayıp Meclis’i toplantıya çağırdığını savunan Arıklı, asgari ücretle geçinen bir vatandaşın hayvancının çiftçinin köylünün bu tedbirlerle sıkıntılarına çözüm bulup bulamayacağının sorulması gerektiğini dile getirdi.

Ülkede ilk defa ekonomik kriz yaşanmadığını, 1994 krizinin bundan daha büyük olduğunu söyleyen Arıklı, o krizde KKTC yöneticisi pozisyonunda olanların aldıkları önlemlerle çok kısa sürede sorunu çözdüğünü belirtti.

Kriz dönemlerinde acı reçete kullanmak gerektiğini ve bu reçeteyi herkesin eşit şekilde içmesi gerektiğini söyleyen Arıklı, açıklanan maddeler arasında bunu göremediğini anlattı.

Milli Eğitim Bakanı’nın din dersleri konusunda ideolojik adımlar atarak Türkiye ile randevuları sıkıntıya soktuğunu savunan Arıklı, hassasiyetler göz ardı edildikçe bu sıkıntıların süreceğini ileri sürdü.

Türkiye’den para gelmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Arıklı, Birikim Özgür’ün bu konuda yazdığı bir yazıyı okuyarak kendisinin bu dönemde Meclis’te olmamasına üzüldüğünü kaydetti.

Tasarruf tedbirlerinin doğru uygulanması gerektiğini kaydeden Arıklı “Ek mesai ucubesinden kurtulmak gerekir” diyerek vardiya sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı milletvekili maaşlarının sürekli gündeme getirilerek milletvekillerinin hedef haline getirildiğini de söyledi.

“6 bin dolar alan ve hiçbir iş yapmayan yurt dışı temsilcileri neden konuşulmuyor” diyen Arıklı, ilgili kişilerin TC elçiliklerinde oluşturulacak Kıbrıs masalarında görevlendirilebileceğini söyledi.

Denktaş’ın bisikletle işe gidip geldiğini söylediğine işaret eden Arıklı, RHA araçlar konusunda tasarrufa gidilmesi gerektiğini söyledi.

“Hala daha faiz yasası konusunda çalışma yapılmıyor” diyen Arıklı “Bu konuda neden adım atılmıyor ?”diye sordu.

Arıklı konuşmasında kamu maliyesi konusunda bazı sorular da sordu. Arıklı acı reçetelere ihtiyaç olduğunu söyledi.



