banner107
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
28 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
163 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
271 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
64 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
97 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
44 0
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
53 0
banner82
banner147

Bunun adı vahşet!

banner27

Nergisli’de komşu kavgasının cezasını köpekler çekti. Kavga üzerine komşusuna kızan şahıs, köpekleri öldürdü

Bunun adı vahşet!
banner137

 

Nergisli’de komşular arası yaşanan problem, köpeklerin ölümü ile son buldu. İddialara göre iki komşu arasında yaşanan kavga üzerine komşusuna kızan şahıs hıncını köpeklerden aldı. Bir facebook kullanıcısının paylaşımında yaşanan bu görüntüler kan dondurdu. Paylaşımda dört köpeğin cansız bedeni gözler önüne serildi.
Hayvanlara yapılan bu eziyete Altın Patiler Derneği tepki gösterdi.


Dernek asbaşkanı Ülkü Curcioğlu “Biz artık yorulduk, hayvan yasası yetersiz” diye yetkililere seslendi.

“Arabayla vur kaç ceza yok, zehirle ceza yok, hala yasada hayvanlar için “mal” diye geçer düzenleme yok” diyerek tepkisini dile getiren Curcioğlu hapis cezası talep etti.
En son Lapta’da bir köpeğin av tüfeği ile vurulduğunu onu tedavi ettiklerini ve sonra yuvaladıklarını ancak bu sefer de zehirlenerek öldürüldüğünü belirten Ülkü Curcioğlu, “Bunlar bizim çocuklarımız sahip çıkmalıyız” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.