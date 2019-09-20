Bunun adı insanlık dramı

Gönendere köyünde yaşayan Kıncak ailesinin evine 6 aydır elektrik bağlanmıyor. Çocuklar mum ışığında ödev yaparken, aile çamaşırlarını elde yıkmak zorunda kalıyor

Bahadır AYNA

Mesarya köylerinden olan Gönendere’de bir eve 6 aydır elektrik bağlanmıyor. 8 kişilik Kıncak ailesi, 6 aydır insanlık dışı bir hayat sürmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

HK Ajans’a konuşan aile, evlerine elektrik bağlanması için gerekli tüm prosedürleri yerine getirdiklerini ancak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Elektrik Kurumu arasındaki bir davadan dolayı evlerine elektrik bağlanmadığını söyledi.

Gitmedik yer, çalmadıkları kapı bırakmadıklarına dikkat çeken aile, evlerine elektrik bağlanması için Elektrik Kurumu’nun önce 14 bin TL talep ettiğini ancak daha sonra sokaktaki 8 elektrik direğinin bedeli olan 8 bin Sterlini talep ettiğini anlattı.

Aile, sokaktaki direklerin kendileri için dikilmediğini savunarak “Devlet döneminde yapılan usulsüzlüğü bize ödetmeye çalışıyor, bize bunu yapmayın, altı aydır ne haldeyiz bir Allah bilir biz de biz” dedi.

“ÇOCUKLAR MUM IŞIĞINDA DERS ÇALIŞIYOR”

Altı aydır evlerine elektrik bağlanmayan Kıncak ailesi çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 8 kişilik aileden 4 çocuk okula gidiyor.

Çocuklar evde elektrik olmadığından ötürü mum ışığının altında ders çalışmak zorunda kalıyor. Öte yandan aile çamaşırlarını da elde yıkmak zorunda kalıyor.

Aile telefonlarını dahi komşularında şarj etmek zorunda. Aile reisi Resul Kıncak, aylık yiyecek alışverişlerinin 3 bin TL’yi bulduğuna dikkat çekerek “Bir buzluğumuz bile yok, bu sıcaklarda çocuklarıma soğuk su bulabilmek için komşularımıza yalvarır olduk” dedi.

Resul Kıncak, Gönenderelilere teşekkür ederek köylülerinin kendilerine çok destek olduğunu belirtti.

“FİLLER TEPİŞİYOR, EZİLEN BİZ OLUYORUZ”

Kıncak ailesinin reisi Resul Kıncak, Gönendere köyü ile birlikte 4 köye UBP-DP koalisyon hükümeti döneminde 60 kadar elektrik direği dikildiğini ancak direklerin parasının ödenmediğini iddia etti.

Resul Kınca iki hükmet değiştiğini ve Elektrik Dairesi’nin konuyu mahkemeye taşıdığını bu nedenden ötürü kendi evlerine elektrik bağlanamadığını belirtti. Resul Kıncak kendilerinin bir suçu olmadığını devletin kendi hesaplaşması yüzünden elektrik alamadıklarının altını çizdi.

“AMBULANSA TELEFON IŞIĞINDA KALDIRILDIM”

2 defa kalp ameliyatı olduğuna dikkat çeken Resul Kıncak, sıcakların da etkisi ile ara ara fenalık geçirdiğini söyledi. Ameliyat sonrası buhar makinesi kullanması gerektiğine vurgu yapan Kıncak, evde elektrik olmamasında dolayı makine kullanamadığını belirtti.

Geçtiğimiz ay kriz geçirdiğinde evlerine gelen ambulansa telefon ışığında kaldırıldığını anlatan Kıncak “Bu durum bize reva mı?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK”

Aylardır gitmedikleri yer, çalmadıkları kapı kalmadığına dikkat çeken Resul Kıncak, konunun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bilgisinde olduğunu ancak bir şey yapmadıklarını savundu. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyük Elçiliği’nden yardım talep ettiklerine dikkat çeken Kıncak, elçilikteki memurun kendilerine “Sizin evinizin arsası Türk malı bu yüzden biz size yardım edemeyiz” cevabını verdiğini söyledi.

“BİZE YARDIM ELİ UZATIN”

Devletin kendilerine yardım eli uzatmasını isteyen Kıncak ailesi bir suçları olmadığını devletin kurumları arasındaki sorun nedeniyle evlerine elektrik bağlanmadığına dikkat çekti. Aile yazı iyi kötü geçirdiklerini ancak kışın ne yapacaklarını bilmediklerini belirterek “Bize yardım eli uzatın, bizim her şeyimiz hazır, istediğimiz tek şek kablomuzun direğe bağlanması” dedi.