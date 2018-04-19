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Bunun adı canilik!

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Meriç’te bir köpek, boğazı kesilerek öldürüldü

Bunun adı canilik!
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Meriç’te köpek vahşeti yaşandı. Bir köpek, boğazı kesilerek öldürüldü.

Olayı Halil Vadilili isimli kişi tarafından sosyal medyada paylaştı.

Vadilili, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadığını ifade ederek, yapanların bulunması için çağrıda bulundu.

Halil Vadilili’nin paylaşımı şöyle:

“Şu an gördüklerimle gerçekten şoktayım!!! Bu vahşeti kim veya kimler yaptıysa bu nasıl bir vahşettir bana açıklayın... Yer Meriç,  evimin hemen yan tarafı… Dilsiz hayvandan kim ne istedi bu nasıl bir vicdansızlıktır? Artık nasıl bir yer oldu burası nasıl yaratıklar haline geldik dilsiz hayvanın boğazını kesip öldüren bize neler yapar diye düşünmeye başlamadım değil artik insanlık nereye gider biri bu soruma cevap verse? Tanıdığım herkesten rica ediyorum paylaşın bu vicdansız bulunsun.”

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