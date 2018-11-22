banner107
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
13 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
221 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
55 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
61 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
53 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
143 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
404 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
41 0
banner82

Bunun adı canilik!

banner27

Karpaz’daki hür eşekler, avcıların kurbanı olmaya başladı. Hafta sonu Karpaz’da ölü bulunan hür eşeğin zehirlenme sonucu ölmediği, avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

banner210
Bunun adı canilik!
banner192

Kıbrıs’ın simgelerinden olan Karpaz’daki hür eşekler, avcıların kurbanı olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Karpaz’da ölü bulunan hür eşeğin zehirlenme sonucu ölmediği, avcılar tarafından vurularak  öldürüldüğü ortaya çıktı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı yaptığı yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada Karpaz bölgesindeki eşeklerin  zehirlendiği yönündeki iddialara yanıt vererek  zehirlenme gibi bir durumun olmadığını söyledi.
Aktolgalı, hafta sonu bölgede avlanan avcı veya avcılar tarafından bir eşeğin vurulduğunu ifade ederek, polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti.
Çevre Koruma Dairesi’nin Karpaz bölgesinde 15 personelinin bulunduğunu dile getiren Aktolgalı, bölgede eşeklerin zehirlenerek öldürüldüğünün doğru olmadığını kaydetti.
Üzücü olayın, koruma alanı dışında ava açık bölgede yaşandığına değinen Aktolgalı, bariyerli bölge dışında yaşanan olay sonrasında Veteriner Dairesi hekimlerinin polis gözetiminde otopsi yaptığını ve otopsi sonucunda eşeğin avcılar tarafından vurulduğunun anlaşıldığını söyledi.


İddia edildiği gibi bölgede 100 adet eşeğin bulunmadığına da değinen Aktolgalı, Ziyamet’ten, Dipkarpaz’a kadar 2 bin adet eşek bulunduğunu, eşeklere sadece Çevre Koruma Dairesi’nin değil, tüm vatandaşların sahip çıkıp koruması gerektiğini de belirtti.
Olayın  fail ya da faillerinin  tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü  söyleyen Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak yasanın öngördüğü cezai işlemlerin anında başlatılacağını vurguladı.   

Ülkemizde son yıllarda doğaya katkı bağlamında en faal ve faydalı kuruluşlarından olan Taşkent Doğa Parkı da Karpaz’da bir eşeğin vurularak katledilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada “Bu hayvanın canice vurularak öldürülmesi ile ilgili bilgi sahibi kişilerin Karpaz Polisine bilgi vermeleri önemle rica olunur.” denildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.