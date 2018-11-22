Bunun adı canilik!

Karpaz’daki hür eşekler, avcıların kurbanı olmaya başladı. Hafta sonu Karpaz’da ölü bulunan hür eşeğin zehirlenme sonucu ölmediği, avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Kıbrıs’ın simgelerinden olan Karpaz’daki hür eşekler, avcıların kurbanı olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Karpaz’da ölü bulunan hür eşeğin zehirlenme sonucu ölmediği, avcılar tarafından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı yaptığı yazılı açıklamada, basında ve sosyal medyada Karpaz bölgesindeki eşeklerin zehirlendiği yönündeki iddialara yanıt vererek zehirlenme gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Aktolgalı, hafta sonu bölgede avlanan avcı veya avcılar tarafından bir eşeğin vurulduğunu ifade ederek, polis soruşturmasının sürdüğünü belirtti.

Çevre Koruma Dairesi’nin Karpaz bölgesinde 15 personelinin bulunduğunu dile getiren Aktolgalı, bölgede eşeklerin zehirlenerek öldürüldüğünün doğru olmadığını kaydetti.

Üzücü olayın, koruma alanı dışında ava açık bölgede yaşandığına değinen Aktolgalı, bariyerli bölge dışında yaşanan olay sonrasında Veteriner Dairesi hekimlerinin polis gözetiminde otopsi yaptığını ve otopsi sonucunda eşeğin avcılar tarafından vurulduğunun anlaşıldığını söyledi.



İddia edildiği gibi bölgede 100 adet eşeğin bulunmadığına da değinen Aktolgalı, Ziyamet’ten, Dipkarpaz’a kadar 2 bin adet eşek bulunduğunu, eşeklere sadece Çevre Koruma Dairesi’nin değil, tüm vatandaşların sahip çıkıp koruması gerektiğini de belirtti.

Olayın fail ya da faillerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi olarak yasanın öngördüğü cezai işlemlerin anında başlatılacağını vurguladı.

Ülkemizde son yıllarda doğaya katkı bağlamında en faal ve faydalı kuruluşlarından olan Taşkent Doğa Parkı da Karpaz’da bir eşeğin vurularak katledilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada “Bu hayvanın canice vurularak öldürülmesi ile ilgili bilgi sahibi kişilerin Karpaz Polisine bilgi vermeleri önemle rica olunur.” denildi.