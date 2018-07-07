“Bunlar Rumlara maşalık yapıyor”

Bazı kesimler, KTÖS’ün eylemine karşı eylem yaptı. MDP Başkanı Büsküvütçü, KTÖS’ü, “Rum’un ve diğer emperyalist güçlerin faaliyetlerine maşalık yapmakla” suçladı

KTÖS’ün eylemini protesto eden Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, yaptığı basın açıklamasında, KTÖS’ün yaptığı eylemi eleştirerek, “Bunlar Kıbrıs Türkünü yansıtmamakta. Kutsal öğretmenlik mesleğini icra etmiyorlar” dedi.

KTÖS’ü, “Rum’un ve diğer emperyalist güçlerin KKTC’deki birliğini bozmak içinki faaliyetlerine maşalık yapmakla” suçlayan Büsküvütçü, bundan sonra da bu ve benzeri eylemlerde MDP’ningereken tavrı sergileyeceğini söyledi.

Büsküvütçü, bu ve bu tür eylemlerin Kıbrıs Türk insanı ve Türk milleti arasına nifak tohumları sokmak olduğunu savundu.

MDP ayrıca, KTÖS yöneticilerine yönelik yazılan kınama mektubunu da basına dağıttı.

Mektupta, “Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye ziyaretine yönelik gerçekleştirmiş olduğunuz bu eylem akıl dışıdır.Kıbrıs Türk halkı olarak bizlerin, Türkiye ile olan ilişkilerine dinamit koymanıza daha fazla müsaade etmeyeceğiz” ifadeleriyer aldı.

“Sizden sendika olarak, asli göreviniz olan çalışanın özlük hakları konularına eğilmenizi, Milli Eğitim müfredatının eksiksiz uygulanması ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış çağdaş okul ve derslikler için mücadele etmenizi bekliyoruz” denilen mektupta, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türkleri olarak sizi en ağır şekilde kınıyor ve bu gibi eylemlerinizi (şovlarınızı) tekrarlamamanız yönünde de uyarıyoruz. İki Türk devletinin arasını açmanıza ve emperyal güçlere hizmet etmenize müsaade etmeyeceğiz.”

