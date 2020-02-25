Bulut Akacan’a eşinden boşanma davası

Halen ‘yasadışı sanal bahis’ iddiasıyla davası görülen Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan’ın evliliği de sona eriyor.

2012 yılında Vakkas Altınbaş’ın kızı Sedef Altınbaş ile evlenen ünlü iş adamına bir kötü haber de eşinden geldi.

Bir süredir çocukları ile birlikte İstanbul’da yaşamaya başlayan Sedef Altınbaş, boşanmak için ülkemizin ünlü avukatlarından Mustafa Asena’ya yetki verdi.

Bulut Akacan ve Sedef Altınbaş 2012 yılından bu yana evliydi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu bulunuyor.