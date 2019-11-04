“Bugünü değil yarını kazanacak politikalar üretilmeli”

Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Özersay toplumun önünü açacak, bugünü değil yarını kazanacak politikaların üretilmesi gerektiğini belirtti

Halkın Partisi (HP), Haspolat Spor Kulübü’nde bölge halkıyla bir araya geldi.

Partinin Haspolat ziyaretine; Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Genel Sekreteri Yenal Senin ve milletvekilleri katıldı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, genel başkan Kudret Özersay yaptığı konuşmada; siyasetin kolay bir şey olmadığını, memlekette sorunların çok olduğunu belirterek “Şunu unutmayalım; bir devletin iyi yönetilmemesi devletten vazgeçme nedeni olamaz. Devlet toplumun sahip olduğu bir değerdir. Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Devleti kötü yöneten siyasiler olabilir. Onlara ceza kesilir ama devlete toz kondurmamalıyız. Tarihin farklı dönemlerinde dünyanın başka coğrafyalarında kötü yönetilen devletler ya da iyi gitmeyen ekonomik yapılar ortaya çıktığında başka uluslara kalkıp da bu devletten vazgeçelim, dükkanı kapatalım dememişlerdir” ifadelerini kullandı.

Özersay toplumun önünü açacak, bugünü değil yarını kazanacak politikaların üretilmesi gerektiğinden bahsederek sözlerine şöyle devam etti: “Ülkenin ve milletin yararına olan yarını kazanacak politikalar üretmektir. 2018’de seçime ilk kez girdik, hükümete de ilk kez geldik. O günden bugüne; mazeret üretmeden yılların biriktirdiği sorunları çözmek adına kararlı adımlar atıyoruz.”

Özersay’ın konuşması şu sözlerle devam etti:

“Şunu unutmayalım; bir devletin iyi yönetilmemesi devletten vazgeçme nedeni olamaz. Devlet toplumun sahip olduğu bir değerdir. Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Devleti kötü yöneten siyasiler olabilir. Onlara ceza kesilir ama devlete toz kondurmamalıyız. Tarihin farklı dönemlerinde dünyanın başka coğrafyalarında kötü yönetilen devletler ya da iyi gitmeyen ekonomik yapılar ortaya çıktığında başka uluslara kalkıp da bu devletten vazgeçelim, dükkanı kapatalım dememişlerdir. Bunun sebebi basittir, bir kimliği bir ulusu daimi kılacak olan devletin kendisidir. Her Halk kendi karakterini, değerlerini devletiyle örtüştürdüğü oranda ayakta kalır. Kıbrıs Türk kimliğinin en önemli özelliğinin kendi kendini yönetme isteği olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu kahvehanelerde ya da spor kulüplerinde değil devletin kurumlarında yapabileceğimiz çok açıktır. O nedenle kimliğimize sahip çıkmak, bir halk olarak ayakta kalmak istiyorsak tüm değerlerimize ve hepsinden önemlisi bunların yansıması olan devletimize de sahip çıkmalıyız. Hükümetleri eleştirebiliriz, sorumlu tutabiliriz ancak eleştiri ve kızgınlığımızı devlete yöneltmemiz toplumsal varlığımıza zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Özetle devlete ve kurumlarına sahip çıkmak büyük var olma mücadelemizde bize yardımcı olacak en önemli unsurdur”.

“FEDERASYON KÖTÜ DEĞİLDİR ANCAK KIBRIS’TA BÖYLE BİR ORTAKLIĞIN ŞARTLARI MEVCUT DEĞİL”

Dörtlü koalisyonda partilerin Kıbrıs sorunu konusundaki görüşlerinin çok uyuşmadığından da bahseden Genel Başkan, şu anki hükümette bu konuda bir uyum olduğunu söyledi. Özersay yaptığı konuşmada, “Federasyona kötü bir şey midir? Hayır. Dünyada bu şekilde yönetilen çok ülke vardır ancak bu adada bugün federal bir ortaklığın şartlar oluşmamıştır, yoktur. İki toplum arası güven eksikliği vardır. Yönetim ve güç paylaşımı istemeyen bir taraf vardır. Bu nedenle federasyonda ısrar etmek statükoya hizmet etmektir. Biz iki devletin varlığını esas alan bir paradigma değişikliğini istiyoruz. Ama bunu da oturup beklemeye tahammülümüz yoktur, dünyayla çeşitli alanlarda işbirliği yaparak entegre olmanın çözümlerini bulmalıyız.” ifadesini kullandı. Genel Başkan, doğalgaz konusunda da geçmiş dönemdeki gibi laf üreten pozisyondan çıkıldığını aktif ve ağırlık koyan bir pozisyona geçildiğini belirtti: “Doğalgaz ve bunun yarattığı zenginlikte hakkımız vardır. Hakkımızı almak için gerekli siyasi iradeyi gösteriyoruz”.

BAYBARS: “KAYNAK BULDUKÇA ETAP ETAP ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ”

Bölge halkının kırsal kesim ihtiyacı ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yıllarca partizanca kişileri ayıran bir yöntemle dağıtılan arsaların çok büyük çoğunluğunun alt yapısı olmadığını, hatta arsa yerine “tarla” diye nitelendirilmesi gerektiğini söyledi. Göreve gelir gelmez kaynak buldukça etap etap belirli yerlere alt yapı götürüldüğünü aktaran Baybars, 2020’de de bu hizmete devam edeceklerini belirtti. Baybars ayrıca; Halkın Partisi seçim manifestosun da da yazan sosyal konut projesinde sona gelindiğini, yıl sonu itibari ile Maraş bölgesinde bir lansman yapılması düşüncesinde olduklarını aktardı. Maliye Bakanlığı ile istişare içinde olduklarını ve yeni ev sahibi olacak gençler için bir faiz destek fonu üstünde çalışıldığını dile getiren Bakan, bu yöntemlerle ucuz konut edinme hakkı için adım atıldığını ifade etti.

ÖZERSAY: “DÜNYA STANDARDINA UYGUN ARAÇ MUAYENE SİSTEMİ GELİYOR”

Halkın Partisi; Haspolat bölgesinin trafik sorunları ve meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili de çözüm planını bölge halkıyla paylaştı. Sanayi bölgesine giren araçların denetimi ve günün koşullarına uygun olmadığı konusundaki şikayetlerin son bulacağını söyleyen Genel Başkan Kudret Özersay, modern, çağdaş, insan hayatına öncelik veren, trafik güvenliğini benimseyen bir misyon belirlediklerini, bu nedenle araç muayene istasyonları için kamu özel modeliyle ilgili ihaleye çıkılacağını anlattı. Özersay, “Bu sayede hem bu iş eziyet olmaktan çıkacak hem de dünya standardına uygun araç muayene sistemini başlatacağız” dedi.