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Bugünkü testler sonucu 36 kişiye PCR testi yapılacak

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Bugünkü testler sonucu 36 kişiye PCR testi yapılacak

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1415 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. 

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 21 kişinin ileri tetkik testlerinin halen devam ettiğini, sonuçların daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.  

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 34  kişiye  ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ağırlıklı olarak gıda sektörü çalışanlarına ve diğer sektörlere, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli'nin , 7 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1415   

Bugün saptanan Pozitif Vaka - yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka - yok  

Bugün Kaybedilen Vaka - yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 19. 201 

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı - 103  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı - 1  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta - yok 

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