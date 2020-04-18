Bugün yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkdeki vaka sayılarına ilişkin bilgiler verdi.

Bakan Pilli bugün 274 test yapıldığını ve testler sonucunda yeni pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Pilli bugüne kadar yapılan test sayısının 5829, toplam iyileşen hasta sayısının 81 olduğunu ve toplam vaka sayısının 108 olduğunu açıkladı. Tedavisi devam eden hasta sayısı ise 23. Dün saptanan 3 vakanın tüm temaslarında pozitif vaka tespit edilmediğini bildiren Pilli, dün pozitif olarak açıklanan Hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğunu, sağlık çalışanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

Covid-19’un dünyada etkisi gösterdiği andan itibaren halkın sağlığı için 7-24 çalıştıklarını vurgulayan Bakan Pilli, halkımız bize güvensin, biz test sayısını günden güne artırmaya ve çalışmaya devam ediyoruz, halkımız da önlemlerini almaya devam ederek bizlere yardımcı olsun ifadesinde bulundu. Bakan Pilli’nin 18 Nisan 2020 Covid-19 ile genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 274

Bugün saptanan pozitif vaka: Yok

Bugün iyileşip taburcu edilen: Yok

Bugün kaybedilen vaka: Yok

Yapılan toplam test: 5829

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip taburcu olanların toplamı: 81

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23

Toplam kaybedilen vaka: 4

Yoğun bakımda yatan hasta: Yok