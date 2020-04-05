Bugün yapılan 238 testte, 3 pozitif vaka saptandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan 238 testle, 3 pozitif vaka saptandığını; toplam test sayısının 2 bin 785'e, toplam pozitif sayısının da 91'e ulaştığını bildirirken, bugünkü vakaların River Side Otel'de kalan öğrenciler arasından çıktığını kaydetti

KKTC'de bugün yapılan 238 koronavirüs testinden 3'ünün pozitif çıkmasıyla, toplam vaka sayısı 91'e yükseldi. Dün ve bugün KKTC vatandaşı 7 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka evinizde kalın çağrısını yineleyerek "Eğer evde kalırsanız bu savaşı kazanacağız, dünya literatürüne de geçebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs salgınıyla mücadelede bugünkü verileri, BRT televizyonuna canlı telefon bağlantısıyla açıkladı.

Pilli, bugün yapılan 238 testle, 3 pozitif vaka saptandığını; toplam test sayısının 2 bin 785'e, toplam pozitif sayısının da 91'e ulaştığını bildirdi.

Bugüne kadar kaybedilen hasta sayısının 2 olduğunu hatırlatan Bakan Pilli, iyileşip taburcu edilenlerin sayısının da 36 olduğunu kaydetti. Pilli, bunlardan 29'unun Alman turistler olduğunu, dün ve bugün KKTC vatandaşı 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs teşhisi alan 53 hastanın tedavisinin devam ettiğini, bunlardan 2'sinin yoğun bakımda ve durumlarının stabil olduğunu bildirirken diğer hastaların da durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin serviste sürdüğünü belirtti.

Vakaların dağılımını da açıklayan Pilli, şu bilgiyi verdi:

"Lefkoşa 3, Gönyeli 3, Mağusa 3, Beyarmudu 3, Girne 2, Lapta 9, Alsancak 4, Karpaz 22, yurt dışından gelenler 3."

BUGÜNKÜ 3 POZİTİF VAKA RIVER SIDE OTELDEKİ ÖĞRENCİLER

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İngiltere'den iki charter seferle gelen ve 3 otelde gözlem altında tutulan ve bugün 14 günlük gözlem sürelerini dolduran kişilerin tetkiklerinde 3 pozitif çıktığını açıkladı.

Bugünkü vakaların River Side Otel'de kalan öğrenciler arasından çıktığını kaydeden Bakan Pilli, "Temaslı takip ekibinin çalışmaları devam etmektedir. otelde kalanların süresinin bir gün daha uzatıldığını duyurduk ancak yanlış anlaşılma olmasın diye açıklık getirmek istiyorum. Yarın gerekli çalışma yapılacak ve salı günü karar verilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka evde kalmaları çağrısını da yineleyerek, tüm dünyanın sorunu olan koronavirüs salgınının dünyada bitince, KKTC'de de biteceğini belirtti. Pilli, hastalığın artış göstermeden kontrol altına alınacağına inandığını ifade ederek, "Yeter ki halkımız evde kalsın. En önemli şey evde kalması... Eğer evde kalırsanız bu savaşı kazanacağız, dünya literatürüne de geçebiliriz..." diye konuştu.

KKTC'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası 9 Mart'ta Almanya'dan gelen ve Gazimağusa bölgesindeki bir otelde kalan turist grubunda 65 yaşındaki bir Alman kadında görülmüştü.

Worldometer sitesine göre saat 17.20 itibarıyla dünyadaki koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 225 bin 561; ölen sayısı 66 bin 517 ve iyileşen sayısı ise 253 bin 858.