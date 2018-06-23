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Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor

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Bugün ve yarın yer yer sağanak bekleniyor
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Serin ve nemli havanın etkili olacağı bugün ve yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bölge,bugünden başlayıp bir hafta sürecek periyodun ilk iki günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava bugün az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu doğu kesimler kısa süreli sağanak yağmurlu, yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi açık ve az bulutlu ve Cuma gününe kadar açık geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36 ºC, sahillerde 29 – 32 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek

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