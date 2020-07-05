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Bugün pozitif vaka yok

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Bugün pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 664  olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı.

Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gereğini yineleyen Pilli, özellikle 65 yaş üzerindekilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamasına göre, 5  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle: 

"Bugün yapılan test sayısı 664. Bugün saptanan pozitif vaka yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 41 bin 653. Toplam Vaka sayısı 113. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı 5. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"

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