Bugün Dünya Alzheimer Günü, alzheimer hastalığına dair duyarlılık ve farkındalık bugün daha anlamlı boyutlara ulaşıyor.

Alzheimerda genellikle şikayetler arasında unutkanlık en belirgin semptomlar arasında yer alsa da, eskiden yapılabilen bir işi yapamama, uygunsuz davranışlar gösterme ve uyku düzeninin bozulması, ciddi sıkıntılar yaratabilmektedir. İşte gündelik hayatın akışını ciddi şekilde etkileyen alzheimer ile ilgili ayrıntılar...

Bugün 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, halk arasında bunama olarak anılan Alzheimer, yaşlılığa ve beyin dokusunda meydana gelen yıkıma bağlı olarak ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığını yaşayanların teşhisi, genellikle yakınları tarafından konulmaktadır. Demans türlerinden birisi olan Alzheimer, her yıl 50 milyon kişinin etkilendiği hastalık olmaktadır.

BUGÜN ALZHEİMER GÜNÜ

Hayatı ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olan alzheimer ilk kez 1906’da Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen Alzheimer hastalığı için hala etkili teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

ALZHEİMER EVRELERİ

Alzheimer hastalığı tipik olarak üç genel aşamada yavaş ilerler; hafif (erken evre), orta ve şiddetli (geç evre). Alzheimer insanları farklı şekillerde etkilediğinden, demans semptomlarının zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer'ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişir.

Alzheimer hastalığının semptomları hastalığın ilerleyiş hızı değişiklik gösterse de zamanla kötüleşir. Ortalama olarak, Alzheimer hastası tanıdan itibaren dört ila sekiz yıl yaşar, ancak diğer faktörlere bağlı olarak 20 yıl kadar da yaşayabilir.

Beyinde Alzheimer ile ilgili değişiklikler, hastalık belirtilerinden yıllar önce başlar. Yıllarca sürebilen bu süreye Preklinik Alzheimer hastalığı denir.

Aşağıdaki aşamalar, belirtiler ortaya çıktıktan sonra yeteneklerin nasıl değiştiğine dair genel bir fikir verir ve sadece genel bir rehber olarak kullanılmalıdır. (Demans (bunama), Alzheimer ve diğer beyin hastalıklarına eşlik eden zihinsel gerileme semptomlarını tanımlayan genel bir terimdir.)

Aşamalar üç kategoriye ayrılır: hafif Alzheimer hastalığı, orta Alzheimer hastalığı ve ağır Alzheimer hastalığı. Aşamalar üst üste gelebileceğinden Alzheimer'lı bir kişiyi belirli bir kategoriye koymanın zor olabileceğini unutmayın