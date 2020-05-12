Bugün bin 16 test yapıldı, pozitif bir vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Pilli, bugün yapılan 1016 Covid-19 testinin çeşitli alanlarda faaliyete başlayana iş yerlerinin çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını sö

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 16 olduğunu ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin çeşitli alanlarda faaliyete başlayana iş yerlerinin çalışanlarına , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin, 12 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı bin 16. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı yok. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı yok. Bugün kaybedilen vaka sayısı yok. Yapılan toplam test sayısı 26 bin 73. Toplam vaka sayısı 108. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı yok. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4"