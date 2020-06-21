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Bugün Babalar Günü…

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Amerika iç savaşı gazisi altı çocuklu bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd’un Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesiyle başlayan Babalar Günü, ilk kez Washington-Spokane şehrinde 1910’da kutlandı

Bugün Babalar Günü…

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan özel günlerden biri olan Babalar Günü’nde, babalara olan sevgi ifade ediliyor.

Bugün hediyelerle ziyaret edilen babaların günü kutlanırken hayatta olmayan babalar da anılıyor.

Evlatları için her türlü zorluğu göğüsleyen, onlara iyi bir gelecek sunmak için fedakarca çalışan babalara adanan bu günün tarihçesi 1900’lü yılların başına kadar uzanıyor.

Amerika iç savaşı gazisi altı çocuklu bir babanın kızı olan Sonora Smart Dodd’un Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiği düşüncesiyle başlayan Babalar Günü, ilk kez Washington-Spokane şehrinde 1910’da kutlandı.

1924’te dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge’in desteklediği ancak resmen ilan etmediği bu günle ilgili 1966’da Başkan Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

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