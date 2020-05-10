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Bugün 980 test sonucu pozitif vaka yok

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 980 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını ve aha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere PCR testlerinin yapıldığını ve onlarda da pozitif vaka olmadığını vurguladı

Bugün 980 test sonucu pozitif vaka yok

KKTC'de 23 gündür pozitif vaka koronavirüs vakası yok.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 980 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere PCR testlerinin yapıldığını pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. 

BUGÜNKÜ TESTLER GIDA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI VE HASTANELERE GİDEN VAKALARA UYGULANDI

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ülke genelinde bulunan gıda sektörü çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, LefkoşaDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

YERİNDE TESLİM VE PAKET SERVİS ÇALIŞANLARI... MASKE VE SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

Bakan Pilli, yarın faaliyet göstermeye başlayacak müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapacak tüm işletmelerin çalışanlarının Covid-19 testlerinin yapıldığını da kaydetti.

Pilli, bu süreçte hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımının önem arz ettiğini bir kez daha vurgulayarak tüm işletmelere kolaylıklar diledi.

Bakan Pilli'nin, 10 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 980

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 24.044

Toplam Vaka Sayısı- 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

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