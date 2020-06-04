Bugün 542 test yapıldı pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 542 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre bugün itibariyle Covid-19’la ilgili genel durum şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 542
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.008
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok