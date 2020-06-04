Bugün 542 test yapıldı pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 542 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre bugün itibariyle Covid-19’la ilgili genel durum şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 542

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.008

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok