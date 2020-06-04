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Bugün 542 test yapıldı pozitif vaka yok

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Bugün 542 test yapıldı pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  542 test yapıldığını,  pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre bugün itibariyle Covid-19’la ilgili genel durum  şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 542
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: yok  
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 33.008 
Toplam Vaka Sayısı: 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok

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