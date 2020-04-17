Bugün 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.
Sağlık Bakanı Pilli ,bugün toplam 459 test yapıldığını 3 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi.
Pilli açıklamasında;
‘Bugün yapılan test sayısı: 459
Bugün saptanan pozitif vaka: 3
Bugün iyileşip taburcu edilen: 1
Bugün kaybedilen vaka: 0
Yapılan toplam test: 5 555
Toplam vaka sayısı: 108
İyileşip taburcu olanların toplamı: 81
Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23
Toplam kaybedilen vaka: 4
Yoğun bakımda yatan hasta: YOK ‘ dedi.