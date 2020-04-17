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Bugün 3 pozitif vaka tespit edildi

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Bugün 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Sağlık Bakanı Pilli ,bugün toplam 459 test yapıldığını 3 pozitif vaka tespit edildiğini söyledi.

Pilli açıklamasında;

‘Bugün yapılan test sayısı: 459

Bugün saptanan pozitif vaka: 3

Bugün iyileşip taburcu edilen: 1

Bugün kaybedilen vaka: 0

Yapılan toplam test: 5 555

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip taburcu olanların toplamı: 81

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23

Toplam kaybedilen vaka: 4

Yoğun bakımda yatan hasta: YOK ‘ dedi.

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