Bugün 1003 test yapıldı pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün bin üç test yapıldığını ve pozitif vaka olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis genel kurulunda yaptığı açıklamada, bugün ülkede sağlık sektöründen gıda dahil diğer sektörlere yönelik yapılan bin 3 test sonucunda pozitif Covid-19 vakası olmadığını söyledi.

Ülkede alınan önlemlerin tedbirlerin ve her şeyin plan program dahilinde yapıldığını belirten Pilli, milletvekillerinin Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmalar ve önerilere teşekkür etti.

Okulların açılması ile ilgili kişisel görüşünü söylediğini ancak son kararın bilim kurulu ve bakanlar kurulu tarafından alınacağını ifade eden Pilli, tüm görüşlere önem verdiğini, görüşlerin önemli olduğunu kaydetti.

Ülkede salgının atlatılması ile ortaya çıkacak başarının halkın başarısı olacağını ifade eden Pilli, Ülkenin 16 gündür iyiye doğru gittiğini herkesin gördüğünü, bu çerçevede tedbirleri alarak normalleşme sürecine girdiklerini, kurallara herkesin uyması durumunda da sıkıntı olmayacağını vurguladı.

Pilli, “tedavi maske hijyen şartları ve sosyal mesafedir. Salgın bitmedi herkes bunun bilincinde olsun kurallara göre hareket etsin” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vatandaşlara da seslenerek, herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse bu salgının bitirileceğini, bu sürecin başarıyla tamamlanacağını söyledi. Pilli, sağlık çalışanları ve sağlık sektörüne katkı koyan herkese de teşekkür etti.

Pilli, karantina otelleri ile ilgili bir soru üzerine de açıklama yaparak, bu süreçte kimseye ayrıcalık yapılmadığını, son gelen ve tartışma konusu olan son kişinin ise Merit otel sahibi veya oğlu olduğunu da bilmediğini tanımadığını ifade etti.

Pilli, merit otelin karantina oteli olduğunu, burada 30 kişinin bulunduğunu, ayrıca gerekli denetimlerin yapıldığını anlattı, birine ayrıcalık yapılmadığını bundan kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Bundan sonra ülkeye gelecek kişilere daha ciddi önlemler alınacağını da ifade eden Pilli, testlerin yapılacağını, hastane yurt dedikleri yerde karantinaya alınacaklarını gerekli önlemlerin hassasiyet içinde alınacağını söyledi.