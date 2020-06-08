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Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak

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“Maskeyi pek sevmedik ama bir süre maske- mesafe- hijyen üçlüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Başka çare yok gibi görünüyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu zor günlerin tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacağını vurguladı

Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, salgınla mücadelenin zorunlu kıldığı bazı tedbirlere genellikle uyulduğunu gözlemlemekten memnun olduğunu belirterek, “Bununla birlikte bazı yurttaşlarımızın özellikle maske konusuna uyum sağlayamadıkları da bir gerçek. ‘Buralarda virüs bitti, bize bir şey olmaz’ rahatlığı var. Sanırım bizi bekleyen en büyük tehlike de bu” dedi.

“Maskeyi pek sevmedik ama bir süre maske- mesafe- hijyen üçlüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Başka çare yok gibi görünüyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu zor günlerin tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, üç aylık bir aranın ardından Lefkoşa açık pazarında, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte, ürününü pazarlayan üreticiler, esnaf ve alışverişe gelen yurttaşlarla yeniden buluştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Açık Pazarı ziyaretinin ardından şunları kaydetti:
“Bugün üç aylık bir aranın ardından Lefkoşa açık pazarındaydık. Lefkoşa Belediye Başkanı sevgili Harmancı ile birlikte, ürününü pazarlayan üreticilerimiz, esnafımız ve alış verişe gelen yurttaşlarımızla yeniden buluşma fırsatımız oldu. 
Salgınla mücadelemizin zorunlu kıldığı bazı tedbirlere genellikle uyulduğunu gözlemlemekten memnunum; bununla birlikte bazı yurttaşlarımızın özellikle maske konusuna uyum sağlayamadıkları da bir gerçek. ‘Buralarda virüs bitti, bize bir şey olmaz’ rahatlığı var. Sanırım bizi bekleyen en büyük tehlike de bu.
Sohbetler çerçevesinde ben de gereken uyarıları yaptım; yine de toplu alanlarda daha fazla tedbire gerek olabilir. Maskeyi pek sevmedik ama bir süre maske- mesafe- hijyen üçlüsü ile yaşamayı öğreneceğiz. Başka çare yok gibi görünüyor. Tedbirle, anlayışla, dayanışmayla elbet bu zor günleri aşacağız.”
 

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