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Bu yola dikkat

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Bu yola dikkat
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Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması konusunda polis uyarıda bulundu. 

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şöyle:

Sürücülerin Dikkatine !
Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gazimagusa'dan Lefkoşa'ya  geliş yönünde, Haspolat Çemberi ile Kascon Beton İsletmeleri  arasında gün boyu yol bakım ve asfaltlama  çalışmaları yapılacağından, çalışmanın yapılacağı bölüm trafik akışına kapatılmıştır.  Gazimağusa' dan Lefkoşa yönüne gelen sürücüler Haspolat Sanayi servis yolundan Haspolat Çemberine yönlendirilmektedir.  Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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