banner255
banner69
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
12 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
213 0
 
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
15 0
15 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
382 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
21 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
95 0
banner82

"Bu yılı itibarıyla hiçbir kişi veya firmaya yetki belgesi verilmedi"

banner27

Kişi veya firmaların kapıdan satış yapabilmeleri için Ticaret Dairesi’nden yetki belgesi alması ve bunu her yıl yenilemesi gerektiğini kaydeden Gökpınar, Ekim 2019 yılı itibarıyla hiçbir kişi veya firmaya yetki belgesi verilmediğini açıkladı

"Bu yılı itibarıyla hiçbir kişi veya firmaya yetki belgesi verilmedi"
banner267

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, yetki belgesi olmadan kapıdan satış yapan kişi ve firmalar konusunda tüketicileri uyardı.
Kişi veya firmaların kapıdan satış yapabilmeleri için Ticaret Dairesi’nden yetki belgesi alması ve bunu her yıl yenilemesi gerektiğini kaydeden Gökpınar, Ekim 2019 yılı itibarıyla hiçbir kişi veya firmaya yetki belgesi verilmediğini açıkladı.
Yetki belgesi olmayan satıcılardan alış veriş yapılmaması gerektiğini kaydeden Salih Gökpınar, tüketicilerin bu konudaki şikayetlerini ALO 171 Tüketici Danışma Hattı’na veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne yapabileceğini kaydetti.
Son günlerde daireye ve Mal ve Hizmetler Hakem heyetine kapıdan satışlarla ilgili şikâyetler geldiğini belirten Salih Gökpınar, bu konuda yazılı açıklama yaptı. 
Gökpınar,  yetki belgesi olmadan kapıdan satış yapan ve tüketicinin iade hakkını kullanmasına müsaade etmeyen kişi veya firmaların ALO 171 Tüketici Danışma Hattına veya Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmesini istedi. 
Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, açıklamasında Tüketicileri Koruma Yasası’na da işaret etti.
Buna göre, yasa kapıdan satışlar konusunda tüketicilere önemli haklar veriyor. Yasaya göre, tüketicilerin satın aldıkları malları yedi gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden iade etme hakkı (cayma hakkı) var. Kapıdan satış yapanlar bu yedi gün içinde tüketiciden nakit, çek, kredi kartı, senet gibi ödeme araçlarıyla ödeme talep edemez. Ayrıca yedi gün içindesatın alınan malda mutat kullanımından dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve bozulmalardan tüketici sorumlu tutulamaz.  Kapıdan satış yapan kişi veya firmalar cayma hakkını kullanan tüketiciden 20 gün içerisinde söz konusu malı geri almak zorundadır.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.