“Bu yıl çok kavga edeceğiz”

Hayvan üreticileri, Tarım Bakanlığı ile bir kez daha kriz yaşadı ve bakanlıktaki toplantıyı terk etti. Birlik Başkanı Naimoğulları, “Gerekli açılımlar yapılmazsa 2019’da çok kavga edeceğiz” dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 2019 yılı için Tarım Bakanlığı ile masaya oturduklarını ancak küçükbaşta Doğrudan Gelir Desteği, büyükbaşta süt teşvikiyle ilgili düzenlemeden memnun olmadıklarını, bu nedenle toplantıyı terk ettiklerini duyurdu.

Talepleri konusunda Başbakan Tufan Erhürman’ın kendilerinden birkaç gün süre istediğini de söyleyen Naimoğulları, “Tarım Bakanlığı’nın 160 milyon TL’lik bütçesiyle bu işin içinden çıkamaz, bir yere varamayız. Gerekli açılımlar ve düzenlemeler yapılmazsa 2019’da çok kavga edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı’nın 2019 için öngördüğü hayvancılık politikalarını da eleştiren Mustafa Naimoğulları düzenlediği basın toplantısında, “Yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvan üreticisi sistemden çıkarılmak isteniyor. Süt üzerinden verilen desteğin 40 milyon TL’yi aşmayacağı söylendi. Sütteki düzenlemeyle de bizi çembere almaya çalışıyorlar… Bunları kabul edemeyiz” dedi.

Naimoğulları, “2018’den 13 milyon TL alacağımız var. Küçükbaş hayvan başına verilen destek 100 TL olarak aynı bırakıldı. Küçükbaşta hem hayvan sayısı kısıtlandı, hem küçükbaş hayvancıya verilen yıllık 26 milyon TL destek azaltıldı. Enflasyon yüzde 32... Girdi maliyetleri düşmüş gibi her şeyi aşağıya çekmek istiyorlar. Umarım gerekli açılımlar ve düzenlemeler yapılır, yağmurlar nedeniyle yüzü gülen üretici yanlış politikalar yüzünden yeniden sokağa dökülmez” dedi.

“TARIM BAKANLIĞI’NDAKİ TOPLANTIYI TERK ETTİK… BAŞBAKAN BİZDEN SÜRE İSTEDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile önceki gün bir toplantı gerçekleştirdiklerini, memnun olmadıkları söz konusu açılımlar nedeniyle toplantıyı terk ettiklerini belirten Naimoğulları, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıdığını ve kendilerinden birkaç gün süre istediğini söyledi.

Naimoğulları, “Toplantıdan sonra Sayın Başbakanla görüşüldü. Başbakan bu konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini ifade etti. Bakanlar Kurulu bittikten sonra kendisi bizzat beni arayarak, Maliye, Tarım ve Ekonomi bakanlarını görevlendirdiğini, birkaç gün süre istediğini, bu konuyu değerlendireceklerini aktardı. Biz hiçbir zaman eylem taraftarı olan bir birlik olmadık. Ama 160 milyon TL’lik bütçeyle bu işin olmayacağını, bütçenin en az 250 milyon TL’ye çıkarılması gerektiğini, gerekli açılımları beklediğimizi Sayın Başbakan’a da aktardım” dedi.

Naimoğulları, “Umarım gerekli açılımlar ve düzenlemeler yapılır, yağmurlar nedeniyle yüzü gülen üretici yanlış politikalar yüzünden yeniden sokağa dökülmez” şeklinde konuştu.

“2019 BÜTÇESİ SEKTÖRÜN YARALARINA MERHEM OLAMAZ”

Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 bütçesinin sektörün yaralarına merhem olamayacağını savundu.

Bakanlığın geçen yıl 150 milyon TL olan bütçesinin bu yıl 160 milyon TL olarak açıklandığını söyleyen Naimoğulları, “Bakanlığın bütçesi, döviz de dikkate alındığında yüzde 25 küçüldü. Sektörün bütçedeki payı yüzde 3,5- 4’ten yüzde 2,2’lere geriledi” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı’ndaki görüşmeyle ilgili konuşan Naimoğulları, Şahali’nin 1 ile 50 arasında hayvanı olan üreticilere destek verilmeyeceğini açıkladığını savunarak şunu ekledi:

“Bu, yaklaşık 2 bin hayvancıyı, 45 bin de hayvanı sistemden çıkarmak, küçükbaş hayvancıya destek kaleminden 4,5 milyon TL azaltmak demektir. Bu doğru bir anlayış değil. Bunu asla kabul edemeyiz. Bunun bir geçiş süresi olması, sayının daha da aşağıya çekilmesi gerekir.”

Söz konusu toplantıda, 1 litre ile 50 litre arasında inek sütüne teşvik verilmeyeceğinin de aktarıldığını savunan Naimoğulları, “Bunun için de bir süre verilmesi gerekir. Kırsalda, 3-5 ineği olan ve bununla geçimini sağlayan insanlar var” dedi.

Naimoğulları şunu kaydetti:

“‘Bütçemizin durumu budur, bu bütçeyle size verilebilecek rakamlar bellidir, süt üzerinden yapılan destekleme 40 milyon TL’yi aşmayacak’ diyerek bizi çembere almaya çalışıyorlar. Önümüze bir destekleme modeli kondu. Bu modelle bize deniyor ki, ‘sütün üçte birini destekleyeceğiz’. Bu kabul edilemez…”

Toplantıda kendilerine, büyükbaşta bin 250 litrenin altında süt veren üreticilerin destekleneceğini, bunun üzerinde süt veren üreticilerinse desteklenmeyeceğinin iletildiğini de savunan Birlik Başkanı şunları söyledi:

“Hayvancıya şu anda ödenen süt parası temiz 2.48 TL’dir. Teklif edilen, bin 250 litreye kadar süt veren hayvan üreticisine 2 TL taban fiyat ve 56 kuruş destekle, 2.56 TL’dir. Bin 250 litre üzerinde süt verenlere de 1.90 TL civarında ödeneceği söylendi. Yani üreticiyi bir litre sütle bir kilo yem alabilecek noktaya getirecekler.”

Süt konusunda komite kurduklarını, bir çalışma yaptıklarını belirten Birlik Başkanı, “1 litre inek sütünün maliyeti 3.06 TL’dir. Bu fiyat sadece maliyettir, içinde kar yoktur. Keçi ve koyun sütünün 1 litre maliyeti de 4-5 TL üzerindedir. Bunları kendilerine yazılı olarak ilettim. Buna rağmen ortaya koydukları rakamlar akıl almaz” dedi.

Naimoğulları, “2018’den alacaklarımız ortada. 13 milyon TL alacağı var. Küçükbaş hayvan başına verilen destek 100 TL olarak yine aynı bırakıldı. Hem hayvan sayısı kısıtlandı, hem küçükbaş hayvancıya verilen yıllık 26 milyon TL destek azaltıldı. Arpa fiyatlarında da indirim yapılmadı” şeklinde konuştu.

5 Eylül 2018’de arpa zammı başta olmak üzere hükümetin hayvancılık politikasına tepki göstermek için Lefkoşa’da araçlı eylem yaptıklarını, hükümetle 4 aylık protokol imzalayarak11 Eylül’de eylemi sonlandırdıklarını anımsatan Naimoğulları, söz konusu protokolün 31 Aralık’ta sonlandığını söyledi.

Protokolle, küçükbaş hayvan üreticisine hayvan başına 80 kilogram hibe arpa desteği sağlandığını anımsatan, dün itibarıyla kalan 20 kilogramın da hayvan üreticisine verilmeye başladığını kaydeden Naimoğulları, protokolde yerine getirilmeyen hususlar olduğunu da dile getirdi.

Protokolde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) mezbahasının devreye girmesinin de olduğunu kaydeden Naimoğulları, “Bu halen hayata geçmedi. Dilerim ki bu aylarda oradaki sorunlar çözülür, özellikle et taşımak için alınacak buzluklu araç için Maliye Bakanlığı gerekli parayı verir ve mezbahayı hem halk, hem de üretici için devreye koyarız” dedi.