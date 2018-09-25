İhracattan önce ürettiklerimizin içerde turizm ve Yüksek Öğretim Sektörü aracılığıyla tüketilecek yolların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Erhürman, “Bu toplum üretmeden var olamaz, bu toplum çalışmadan da var olamaz”

Başbakan Tufan Erhürman, daha çok çalışılıp üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, hep birlikte daha çok çalışılması ve üretilmesi halinde, hangi koşullar altında olursa olsun Kıbrıs Türk halkının sonsuza kadar sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmış, kendisiyle gurur duyan, özgüveni tam olan bir halk olarak var olacağını söyledi.

Kumköy tesislerinde gerçekleştirilen Güzelyurt Merkezi Sulama Projesi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Erhürman, içinden geçilen sıkıntılı döneme işaret ederek, dövizdeki dalgalanmanın Türk Lirası’nda yarattığı değer kaybının içinde bulunulan sıkıntılı döneminin esas müsebbibi olduğunun herkesin malumu olduğunu söyledi.

Yaşanan sıkıntıyı sadece bu objektif gerçekle açıklamayı tercih etmediğine işaret eden Erhürman, buradan bir takım dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erhürman; KKTC’de de Türkiye’de de TL kullanıldığına, ancak 8 aylık enflasyon oranına bakıldığında TC’de yüzde 12 civarlarında olan enflasyon oranın, ülkede yüzde 24 civarlarında olduğuna dikkat çekti.

“VİZYON ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETMEK LAZIM”

Eğer Kıbrıs Türk halkı varoluş kaygısı yaşıyorsa, ekonomik varoluşu ve sürdürülebilirliği temel mesele olarak algılamak ve tartışmak gerektiğini ifade eden Başbakan Erhürman, “Bunun içindir ki Kıbrıs Türk halkı bir vizyon çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Biz hükümet olarak bir vizyon çerçevesinde hareket etmeyi asli görevimiz olarak sayıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının daha çok üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Başbakan Erhürman, sadece daha çok üretmenin de yeterli olmadığını, daha kaliteli üretmek, daha planlı ve bu ülkenin koşullarına uygun üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Bunun planlanarak hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, “Ürettiklerimizi illa ihraç edelim diye bir kaygım yok. Ülkemizde koskoca bir turizm sektörü var. 800 milyon doların üzerinde bir geliri var turizm sektörünün. Ama turizm sektöründe biz ürettiklerimizi ne kadar tüketiyoruz. Ne kadar turizm sektörüne yönelik üretiyoruz. Bütün bu soruların cevabı bugüne kadar yeterince değildi. Bugünden sonra bu cevabı hep birlikte reddetmek durumundayız” dedi.

“BU TOPLUM ÜRETMEDEN VAR OLAMAZ, ÇALIŞMADAN DA VAR OLAMAZ”

İhracattan önce ürettiklerimizin içerde turizm ve Yüksek Öğretim Sektörü aracılığıyla tüketilecek yolların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başbakan Erhürman, “Bu toplum üretmeden var olamaz, bu toplum çalışmadan da var olamaz” şeklinde konuştu.

Daha çok çalışılması gerektiğine işaret eden Başbakan Erhürman, öncü sektörün turizm olup, turizmde çalışanların sadece yüzde 20’sinin KKTC vatandaşı olmasının ve genç işsiz oranının yüzde 19 olmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

Başbakan Erhürman, “Böyle çarpık rakamlarla KKTC ekonomisi ve halkını ileriye taşımak mümkün değildir” diyerek, daha çok çalışılıp, istihdam yaratılması, gençlerin çalışabileceği alanların üretilmesi gerektiğini söyledi.

Kamuda çalışanların da artık farklı bir çalışma ahlakı üzerinden çalışacağını vurgulayan Başbakan Tufan Erhürman, mesai saatlerine 1 saat geç gidip, 1 saat erken çıkmanın denetlenebilir bir şey olduğunu, denetimi arttıracaklarını belirtti.

“ÇALIŞARAK ÜRETEREK YÜRÜMEMİZ GEREKEN BİR YOL VARDIR”

Erhürman şöyle devam etti:

“Ancak bunun için kamuda çalışan herkesin kendinde bir çalışma ahlakının ürünü olarak, ben bu maaşı alıyorum ve bu maaşın karşılığında, şu saatte gelip, şu saate kadar üretmek, üreten sektörlerden gelen talepleri karşılamak zorundayım diye düşünmek zorundadır. Eğer biz bu çalışma ahlakını geliştirmezsek, eğer biz ben çalışmıyorum çünkü onlar da çalışmıyor mazeretine sığınmayı tercih edersek, üreten sektörle reel sektör kamudan şikayet etmeye devam edecek. Kamu reel sektörden şikayet etmeye devam edecek. Ama ağlayarak yürüyecek bir yolumuz yoktur. Çalışarak üreterek yürümemiz gereken bir yol vardır. Bu yolu hep birlikte yürümek zorundayız”

Kaliteli ve ucuz ürün üretmenin önemine işaret eden başbakan Tufan Erhürman,

İçinde yaşanılan sıkıntılı dönemi fırsat bilmeye çalışanların, talep ettikleri dayanışmanın dışında kalanlar olduğunu kaydetti.

Enerji ve suyun önemine işaret eden Başbakan Erhürman, “Bir ülkede enerji ve su problemini çözmediyseniz “daha çok üretelim” lafının bir slogandan öteye geçemez. Su yoksa tarımda üretim mümkün değil, enerji yoksa tarımda da sanayide de başka alanlarda da üretim yapmak mümkün değil” dedi.

Bu ülkenin su ve enerji problemini çözmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Erhürman, enerji problemi ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir çalıştığını aktardı.

Bugün 82 kuruşa satılan elektrikle insanlardan verimli, kaliteli, planlı üretim yapmalarının beklenemeyeceğini ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz toplum olarak hep birlikte bunun çalışmasını yapıp, eleştirisi ve tartışmasıyla birlikte yapıp nasıl yapacağız da bu enerji fiyatlarını daha aşağı indireceğiz ve daha temiz enerji üreteceğiz bunun yolunu bulmakla yükümlüyüz.”

Suyu nasıl daha ucuza, daha kaliteli bir şekilde ulaştırabileceğimizin yollarının aranması gerektiğini belirten Başbakan Erhürman, bugünkü projenin de bunun birinci ayağı olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, daha kaliteli, ucuz ve doğru suyun tarıma kazandırılması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.